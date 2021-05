Le système Genius Tracker(MC) 631 MW de GameChange Solar s'implante dans le sud du Texas





NORWALK, Connecticut, 4 mai 2021 /CNW/ - GameChange Solar annonce que le système Genius TrackerMC 631 MW s'implante rapidement dans le sud du Texas. Il fera partie du plus grand projet d'énergie solaire photovoltaïque de l'État et, en fin de compte, l'un des plus importants au pays après son achèvement. Le projet comprend 1,4 million de modules solaires répartis sur 4 000 acres dans le comté de Wharton (situé tout juste à l'extérieur de la région métropolitaine de Houston). Cette capacité produira 500 MWac/631 MWdc d'énergie renouvelable, ce qui devrait alimenter 100 000 foyers par année. Pour répondre à la demande régionale croissante, l'électricité produite sur le site du projet sera achetée en ligne en blocs et vendue au marché de gros de l'ERCOT en 2021. La société d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (IAC) prévoit que le projet sera terminé au milieu de 2022.

« Nous nous efforçons de fournir un excellent soutien logistique et une excellente formation pour veiller à ce que le projet du système 631 MW au Texas se déroule sans heurts et avec succès pour la société d'IAC et le responsable du projet, a déclaré Allison Larson, directrice du développement des affaires chez GameChange Solar. Le système utilise la technologie éprouvée de contrôleur Genius TrackerMC à installation rapide avec le SpeedClampsMC préassemblé, ce qui augmente la vitesse d'installation par rapport aux concurrents habituels. Nous avons hâte de voir d'autres projets de grande envergure au Texas et ailleurs. »

« Cette centrale solaire photovoltaïque sans précédent est située le long de la côte du golfe du Texas et à proximité de plusieurs autres grands projets de développement solaire, a déclaré Max Johnson, directeur du développement des affaires chez GameChange Solar. Le système Genius TrackerMC de GameChange Solar a été choisi pour ce projet important en raison de sa conception robuste et de sa capacité à résister aux vents violents. Notre équipe d'ingénierie et nos représentants sur place sont prêts à soutenir les promoteurs et les propriétaires qui utilisent le système Genius TrackerMC sur leurs sites avoisinants et dont la mise en chantier est prévue plus tard cette année. »

