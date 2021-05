Matériaux innovants Rayonier Advanced Materials élargit sa plateforme technologique de la cellulose grâce à son investissement stratégique dans Anomera





Matériaux innovants Rayonier Advanced Materials Inc. (NYSE : RYAM) (« Rayonier Advanced Materials » ou « RYAM ») a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique dans Anomera Inc. Anomera produit les nanocristaux de cellulose (CNC) de la plus haute qualité au monde sous les marques DextraCelMC, ChromaPurMC et ChromAllurMC. Les produits d'Anomera s'adressent à un marché mondial de plus de 8 milliards de dollars de revenus annuels potentiels. ChromaPurMC, la microbille brevetée par Anomera, peut être utilisée dans divers domaines, notamment pour créer une poudre biodégradable de taille micrométrique remplaçant les microbilles de plastique et de silice dans les soins personnels et les cosmétiques. Les nanocristaux DextraCelMC d'Anomera, trois fois plus résistants que le titane, offrent des avantages aux industries de base, notamment le ciment, les peintures et revêtements, les composites, les polyuréthanes, les adhésifs ainsi que l'agriculture, la médecine, la pharmacie et les sciences de la vie. ChromAllurMC présente de nouvelles technologies biodégradables pour les pigments de couleur dans les cosmétiques et les revêtements. Anomera a son siège social, son laboratoire d'applications et son laboratoire de développement de produits à Montréal, au Québec. Anomera construit actuellement une installation de fabrication de spécialités (« IFS ») dans l'usine de cellulose de haute pureté de Matériaux innovants Rayonier Advanced Materials à Témiscaming, au Québec. La nouvelle installation, qui devrait être opérationnelle cet été, utilisera les intrants de spécialités cellulosiques de RYAM comme matière première critique et tirera parti des avantages de l'infrastructure industrielle existante sur le site.

Anomera a récemment signé un accord de distribution mondiale dans le secteur de la santé et de la beauté pour ses produits cosmétiques et de soins personnels ChromaPurMC avec la société britannique Croda. Croda est un leader mondial dans la création, la fabrication et la vente de produits chimiques spécialisés qui apportent des avantages à une gamme de produits divers, y compris la santé et la beauté, les lubrifiants pour moteurs et les plastiques. Croda produit et distribue chaque année pour un milliard de dollars d'ingrédients pour les soins personnels et les cosmétiques. Ses installations de vente, de service à la clientèle et de recherche et développement sont situées à des endroits stratégiques dans le monde entier.

Pour plus d'information à propos de Croda, visiter le lien suivant : www.croda.com

« Anomera développe son produit CNC depuis 2016. Cette plateforme technologique a un large potentiel d'utilisation et remplacera les dangereux ingrédients plastiques/pétrochimiques/silice par un matériau biodégradable à ressources renouvelables », a déclaré Howard Fields, président et chef de la direction d'Anomera. « Nous sommes ravis de nous associer à Rayonier Advanced Materials, un leader de la chimie de la cellulose, pour offrir une technologie de pointe dans le domaine de la cellulose. Nous avons une occasion unique de créer des ingrédients qui sont particulièrement bénéfiques dans la vie quotidienne et respectueux de l'environnement. »

RYAM investit dans Anomera depuis 2017. L'investissement le plus récent permettra en partie à Anomera de terminer la construction de l'IFS et d'accélérer la croissance l'entreprise. L'investissement comprend à la fois des services en espèces et en nature et augmente la participation de RYAM dans Anomera en tant que principal actionnaire. La Société a investi un total de 8 millions de dollars dans Anomera jusqu'au 27 mars 2021 et prévoit d'effectuer des investissements supplémentaires à différents moments au cours des cinq prochaines années. La Société détient une participation avec droit de vote de 44 % dans Anomera. La Société comptabilisera sa part des bénéfices nets et des pertes nettes sur l'investissement dans les « Résultats » selon la méthode de la mise en équivalence.

« En nous appuyant sur nos connaissances de pointe en matière de chimie de la cellulose, notre investissement dans Anomera nous offre une nouvelle plateforme pour étendre nos connaissances à de nouveaux domaines », a déclaré Paul Boynton, président et chef de la direction de Rayonier Advanced Materials. « Les produits cellulosiques issus d'arbres renouvelables offrent une occasion unique de créer des alternatives remarquables pour remplacer les produits à base de pétrole. Anomera représente une nouvelle plateforme technologique cellulosique pour la croissance future. ».

Pour plus d'information, consulter la page d'Anomera sur le site web de Matériaux innovants Rayonier Advanced Materials en utilisant le lien suivant : https://rayonieram.com/anomera/?lang=fr

À propos de Rayonier Advanced Materials

Rayonier Advanced Materials est un leader mondial des technologies à base de cellulose, notamment des spécialités de cellulose de haute pureté, un polymère naturel que l'on trouve couramment dans les filtres, les aliments, les produits pharmaceutiques et d'autres applications industrielles. La Société fabrique également des produits pour les marchés du bois, du papier et de l'emballage. Avec des opérations de fabrication aux États-Unis, au Canada et en France, Rayonier Advanced Materials emploie environ 4 000 personnes et génère des revenus d'environ 1,7 milliard de dollars. Pour plus d'informations, consultez le site www.rayonieram.com.

À propos d'Anomera

Anomera fabrique des nanocristaux de cellulose carboxylée (CNC) selon une méthode écologique brevetée qui permet d'obtenir un nanomatériau supérieur à partir de forêts canadiennes exploitées de manière durable. Ce produit de plateforme crée de nouvelles opportunités pour les marchés de plusieurs milliards de dollars dans les cosmétiques et les soins de la peau, les industries du ciment, des composites polymères, des revêtements, des pigments, l'agriculture, et pour le bien-être humain dans les secteurs pharmaceutique et des sciences de la vie. Le CNC carboxylé d'Anomera est vendu sous le nom commercial DextraCelMC. DextraCelMC possède des propriétés qui dépassent celles des autres nanomatériaux cellulosiques présents sur le marché. Le produit est disponible sous forme de suspension aqueuse ou de poudre sèche. La poudre est facilement nano-dispersible dans l'eau et les solvants non aqueux.

Le siège social, le laboratoire d'applications et le laboratoire de développement de produits d'Anomera se trouvent à Montréal, au Québec. Anomera développe actuellement une installation de fabrication spécialisée qui peut produire plus de 250 tonnes de DextraCelMC par an. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.anomera.ca.

À propos de Croda

Fondée en 1925, Croda est le nom qui se cache derrière des ingrédients et des technologies durables et de haute performance dans certaines des marques les plus connues au monde : elle crée, fabrique et vend des produits chimiques de spécialités sur lesquels comptent les industries et les consommateurs du monde entier. Croda est une entreprise du FTSE 100 qui compte plus de 4 500 employés passionnés et innovants, travaillant sur des sites de production et dans des bureaux du monde entier dans le but commun d'utiliser la science intelligente pour améliorer des vies. Dans le cadre de cet objectif, et avec environ deux tiers de ses matières premières biologiques déjà issues de sources biologiques, Croda s'est engagée à être le fournisseur le plus durable d'ingrédients innovants, en laissant une empreinte favorable sur le climat, la terre et les gens d'ici 2030.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce document, concernant les résultats financiers, commerciaux, juridiques ou autres, y compris les conditions commerciales et de marché, les perspectives et autres déclarations similaires relatives aux événements futurs ou attendus, aux développements ou aux performances ou résultats financiers ou opérationnels de Rayonier Advanced Materials ou LignoTech Floride, sont des « déclarations prospectives » faites conformément aux dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d'autres lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives sont identifiées par l'utilisation de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attendre à », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « anticiper » et d'autres termes similaires. Toutefois, l'absence de ces mots ou d'autres expressions similaires ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective. Bien que nous estimions que ces déclarations prospectives soient raisonnables au moment où elles sont faites, elles ne garantissent pas les performances ou les événements futurs et il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans toute déclaration prospective soient basées sur des hypothèses raisonnables, nous ne pouvons donner aucune garantie que ces attentes seront atteintes et il est possible que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers risques et incertitudes.

D'autres facteurs importants susceptibles d'entraîner des résultats ou des événements réels sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives qui peuvent avoir été faites dans ce document sont décrits ou seront décrits dans nos documents déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, notamment notre rapport annuel sur le formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. Rayonier Advanced Materials n'assume aucune obligation de mise à jour de ces déclarations, sauf si la loi l'exige.

