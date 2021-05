Aider les aînés en Montérégie





OTTAWA, ON, le 3 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle, ont participé à une table ronde avec de nombreux groupes de personnes âgées de la Montérégie pour discuter du Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience ainsi que de la proposition d'investissement de 90 millions de dollars sur trois ans du gouvernement du Canada visant à lancer l'initiative Vieillir dans la dignité à la maison.

Plus de 271 000 aînés âgés de 65 ans et plus vivent en Montérégie. Les personnes âgées en Montérégie et ailleurs au Canada veulent vivre de manière autonome aussi longtemps que possible pour pouvoir demeurer dans leur maison et leur communauté. La nouvelle initiative Vieillir dans la dignité à la maison permettra de financer les services éprouvés offerts par des groupes communautaires qui aident les personnes âgées à vivre à la maison.

L'initiative Vieillir dans la dignité à la maison prévoit la prestation de services pratiques comme le jumelage d'aînés avec des bénévoles qui peuvent les aider avec la préparation des repas, l'entretien ménager, les courses quotidiennes, les travaux extérieurs et les déplacements. Elle aidera les aînés à accéder à des services locaux pour pelleter la neige, tondre le gazon, préparer les repas, aller chercher des médicaments, nettoyer la maison et réaliser d'autres tâches pratiques et non médicales qu'ils ne sont plus en mesure d'accomplir.

L'initiative Vieillir dans la dignité à la maison aidera les aînés à faible revenu et vulnérables qui ne sont pas en mesure de faire appel à d'autres sources de soutien, comme les services rémunérés ou la famille et les amis.

Le budget de 2021 est un plan qui permettra aux Canadiens et aux entreprises canadiennes de traverser la crise et de profiter d'une relance vigoureuse. Il propose un certain nombre d'importantes nouvelles mesures pour aider les personnes âgées.

Le gouvernement du Canada propose également de verser un paiement unique de 500 $ en août 2021 aux pensionnés de la Sécurité de la vieillesse qui auront 75 ans ou plus à compter de juin 2022. Le gouvernement propose ensuite de présenter un projet de loi visant à augmenter de 10 % les paiements réguliers de la Sécurité de la vieillesse pour les pensionnés de 75 ans ou plus à compter de juillet 2022. Cette mesure permettrait d'augmenter les prestations d'environ 3,3 millions d'aînés en Montérégie et ailleurs au Canada, ce qui se traduirait par des prestations supplémentaires de 766 $ aux pensionnés touchant la prestation intégrale la première année. À mesure que les aînés prennent de l'âge, leurs dépenses liées à la santé et aux soins à domicile augmentent, alors qu'ils risquent davantage de ne pas pouvoir travailler, de souffrir d'un handicap ou d'une incapacité ou de devenir veufs ou veuves. L'augmentation proposée permettrait de renforcer la sécurité financière et la tranquillité d'esprit des Canadiens plus tard dans leur vie. Il s'agirait de la première augmentation permanente de la pension de la Sécurité de la vieillesse depuis 1973, autre que l'indexation en fonction de l'inflation.

Le gouvernement du Canada propose aussi d'accorder un financement de trois milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, à Santé Canada afin d'aider les provinces et les territoires à faire appliquer les normes relatives aux soins de longue durée et d'apporter des changements permanents. Le gouvernement fédéral collaborera avec les provinces et les territoires tout en respectant leur compétence en matière de soins de santé, y compris les soins de longue durée. Ce travail garantira que les aînés vivent dans des conditions sécuritaires et dans la dignité.

La situation financière du Canada était solide lorsque la pandémie a frappé. Cela a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour faire des investissements sans précédent dans la relance.

« Au cours de leur vie, nos aînés ont grandement contribué à l'édification de nos collectivités. Nous sommes là pour les écouter et rendre leur vie meilleure. Le récent budget fédéral propose plusieurs investissements substantiels qui amélioreront la qualité de vie des aînés de la Montérégie et de partout au Canada. Nous sommes là pour soutenir les aînés de la région, afin qu'ils puissent vivre dans la dignité et rester à la maison aussi longtemps que possible.?»

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre d'Agriculture et Agroalimentaire

« La pandémie de COVID 19 a durement touché les personnes aînées et nous a bien montré toute l'importance d'un soutien communautaire à grande échelle pour améliorer leur qualité de vie. La nouvelle initiative pour vieillir dans la dignité à la maison donnera un nouveau souffle aux groupes communautaires, qui aident les aînés à vivre pleinement, de façon digne et indépendante.?»

- Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle

Selon les chiffres de Statistique Canada, la Montérégie comptait 270 775 personnes âgées de 65 ans et plus en 2016.

Le Budget 2021 propose d'affecter 101,4 millions de dollars sur trois ans à des investissements qui créeront de bons emplois et appuieront une relance résiliente et inclusive dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada .

