Échangeur des autoroutes 13 et 40 à Montréal - Fermeture partielle de l'autoroute 13 et fermeture complète du chemin Saint-François

La réunion annuelle de l'Administration portuaire de Montréal (APM) a eu lieu ce matin en format virtuel. Le président-directeur général de l'APM Martin Imbleau et la présidente du conseil d'administration Marie-Claude Boisvert ont dévoilé les...

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que dans le cadre du projet de reconstruction et de réparation de ponts d'étagement de l'autoroute 13 dans le secteur de l'autoroute 40 à Montréal, la fermeture complète du...

Tel qu'elle s'est engagée à le faire suivant l'annonce du REM de l'Est, CDPQ Infra invite maintenant la population à partager leur avis dans le cadre d'une vaste consultation publique et poursuit ses rencontres actives avec différentes parties...