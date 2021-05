La Banque de Nouvelle-Écosse augmentera sa participation dans Scotiabank Chile





TORONTO, le 3 mai 2021 /CNW/ - La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente visant l'acquisition auprès de la famille Said d'une participation additionnelle de 7,0 % en vue d'augmenter sa participation dans ses activités au Chili (« Scotiabank Chile »). À la conclusion de la transaction, la participation de la Banque Scotia dans Scotiabank Chile s'établira à 83 %. Cette transaction est assujettie à l'approbation des organismes de réglementation et à la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

« La présence de la Banque Scotia au Chili est le principal pilier sur lequel reposent nos activités internationales et nous sommes heureux d'y renforcer davantage nos activités, indique Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Nous sommes reconnaissants du partenariat que nous avons établi avec la famille Said et espérons poursuivre sur notre lancée au Chili, au cours des prochaines années. »

Cette transaction vient appuyer l'orientation stratégique de la Banque Scotia, qui est de concentrer ses activités sur les marchés où elle est présente et peut prendre de l'expansion afin d'offrir la meilleure valeur aux clients. La transaction est évaluée à environ 500 millions de dollars canadiens. À sa conclusion, l'effet sur le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 de la Banque Scotia sera d'environ huit points de base.

L'année dernière, la Banque Scotia a reçu les prix de meilleure banque au Chili et de meilleure transformation bancaire en Amérique latine du magazine Euromoney.

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com/ et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

