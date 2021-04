Merrill Lynch International & Co. C.V. publie son rapport financier annuel





Merrill Lynch International & Co. C.V. informe aujourd'hui ses porteurs de titres que son rapport financier annuel pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, ainsi que le rapport d'audit et la déclaration réalisée par les personnes compétentes, ont été déposés auprès de la Bourse de Luxembourg, le mécanisme officiellement désigné au Luxembourg, l'État membre de Merrill Lynch International & Co. C.V..

Merrill Lynch International & Co. C.V. met gratuitement à disposition sur le site indiqué ci-dessous ses rapports financiers annuels et semestriels déposés auprès de la Bourse de Luxembourg, dans les meilleurs délais possibles, après que Merrill Lynch International & Co. C.V. ait déposé électroniquement ces documents auprès de la Bourse de Luxembourg. Ces documents sont publiés sur le site de Bank of America Corporation à l'adresse http://investor.bankofamerica.com/financial-information/subsidiary-and-country-disclosures#fbid=C0rA-iMt6oC, dans la section "Subsidiary and Country Disclosures / Subsidiary Information".

La Bourse de Luxembourg dispose d'un site web contenant les rapports et d'autres informations que les émetteurs doivent lui déposer. Ces documents peuvent être obtenus en version électronique via la page d'accueil du site de la Bourse de Luxembourg à l'adresse http://www.bourse.lu/Accueil.jsp.

Des exemplaires des informations précitées seront également mis à disposition, à titre gratuit, en composant le +852 3508 4166 ou sur demande écrite adressée à:

Merrill Lynch International & Co. C.V.

Kaya W.F.G. (Jombi)

Mensing 36

Curaçao

