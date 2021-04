Le point sur les activités et les finances d'Euroclear - T1 2021





Les revenus d'entreprise augmentent de 12 %, compensant la réduction du revenu d'intérêts

Les revenus d'entreprise ont augmenté de 12 % et atteint 358 millions d'euros grâce aux avancées stratégiques, à l'activité soutenue en matière de règlements, à la hausse des valorisations boursières et aux nouvelles émissions des gouvernements et des entreprises.

Les revenus bancaires et autres ont baissé de 61 % comme prévu pour s'établir prévu à 24 millions d'euros. Cette diminution est liée à la baisse des taux d'intérêt par rapport au premier trimestre de 2020.

Le chiffre d'affaires total au premier trimestre était de 382 millions d'euros, restant stable sur un an malgré la réduction des revenus liés aux intérêts.

Les frais d'exploitation ont augmenté de 2 % pour atteindre 218 millions d'euros, conformément aux attentes, malgré la forte croissance des activités d'entreprise.

La marge d'exploitation des revenus d'entreprise, qui exclut l'effet des revenus d'intérêts, a atteint 39,2 %, soit une hausse de 5,7 points de pourcentage et un résultat considérablement supérieur à notre cible stratégique de 30 %.

La marge du BAIIA était de 49,1 %, soit un résultat supérieur à la moyenne de 46,6 % de l'exercice 2020. Elle a toutefois baissé de 1,2 point de pourcentage par rapport à l'année précédente, en raison de l'écart avec le T1 2020 (pré-COVID19) sur le plan des revenus d'intérêts.

Le bénéfice net a baissé de 4 % pour s'établir à 123 millions d'euros.

La société maintient un bilan et une position de liquidité solides, et les notes AA/AA+ ont été confirmées après l'acquisition de MFEX.

Perspectives : compte tenu de la forte croissance du revenu d'entreprise, nous nous attendons au cours de l'exercice 2021 à enregistrer une performance similaire ou supérieure à celle de l'exercice 2020.

Les indicateurs opérationnels atteignent des niveaux très élevés

Les volumes de règlement ont augmenté de 6 % sur un an pour atteindre 76 millions d'opérations nettes traitées par l'infrastructure résiliente d'Euroclear.

Les actifs sous garde ont augmenté de 16 % pour atteindre 34 100 milliards d'euros, grâce à la reprise des marchés boursiers, aux nouvelles émissions et aux progrès par rapport à la stratégie commerciale. Augmentations à deux chiffres dans les secteurs de croissance stratégiques :

? Les actifs du Fonds sous garde ont atteint 2 700 milliards d'euros, soit une augmentation de 28 % qui reflète l'attractivité d'Euroclear FundsPlace.

? L'attractivité d'Euroclearability auprès des émetteurs et des investisseurs internationaux a alimenté une augmentation de 19 % des actifs sous garde de Global Reach, qui ont atteint 1 400 milliards d'euros.

? Les encours de sûretés ont augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente et la plateforme Collateral Highway d'Euroclear a mobilisé 1 700 milliards d'euros.

Avancées des plans stratégiques

Euroclear continue à faire avancer sa stratégie visant à renforcer, développer et remodeler son réseau mondial.

Acquisition du groupe MFEX

? Acquisition du groupe MFEX, une plateforme mondiale de distribution de fonds numériques de premier plan, conduisant à la création d'un nouveau service de marché de fonds et d'un important prestataire mondial de services de fonds.

? Migration réussie de titres d'entreprises irlandais d'Euroclear UK & Ireland vers Euroclear Bank en tant que dépositaire central de titres émetteur.

? Lancement d'un nouveau modèle de règlement au Royaume-Uni, pour que se poursuivent les règlements en monnaie centrale en euros.

? Établissement d'un partenariat entre Euroclear Bank et la Bourse de Singapour pour lancer la structure obligataire Orchid, qui combine les émissions obligataires nationales avec les canaux de distribution mondiaux.

? La Banque de Chine est devenue le premier émetteur à utiliser la structure obligataire Yulan récemment lancée par Euroclear Bank.

? Déploiement de la solution InvestorInsight destinée aux émetteurs, qui offre notamment des services d'identification des actionnaires pour aider les émetteurs à améliorer la gouvernance d'entreprise.

Notre plan de continuité des activités continue de bien fonctionner et de soutenir nos clients et collègues. Presque tous les employés continuent de travailler à distance, car la santé et la sécurité du personnel demeurent la priorité d'Euroclear. Le groupe a l'intention d'explorer de nouvelles façons de travailler, y compris un modèle hybride pour l'avenir combinant la présence au bureau et le travail à distance.

Lieve Mostrey, PDG d'Euroclear, a déclaré : « Nous avons commencé l'année en force, ce qui témoigne de la résilience de notre équipe et de la robustesse de notre modèle d'affaires. Ce bon début d'année montre aussi que les niveaux d'activité demeurent très élevés dans l'ensemble de nos marchés. Nous restons déterminer à répondre à nos objectifs stratégiques à long terme dans l'intérêt de tous nos intervenants. »

États financiers abrégés

Euroclear Holding

















T1 2020

T1 2021

Différence avec (millions d'euros)





2020















Résultat d'exploitation

383

382

0 0 % Revenus d'entreprise

321

358

37 11,7 % Intérêts, services bancaires et autres

62

24

-38 -61 %















Frais d'exploitation

-213

-218

-4 -2,1 % Bénéfice d'exploitation avant dépréciation

169

164

-5 -3 % Dépréciation

-1

0

0

Bénéfice avant impôt

169

164

-5 -3 % Impôts

-41

-41

0 0 % Bénéfice net

127

123

-5 -4 % Bénéfice par action

40,4

39,0



-4 % Marge d'exploitation du revenu d'entreprise

33,5 %

39,2 %





Marge du BAIIA (BAIIA/résultat d'exploitation)

50,3 %

49,1 %





Levier d'exploitation











9,6 %



























1er trimestre 2021

Différence 2021- 2020

1er trimestre 2020

(en millions d'euros)





































État des résultats d'Euroclear Bank

































Revenu net d'intérêts



26,0

-45,2

71,2

Revenus nets de frais et de commissions



221,9

22,6

199,3

Autres revenus



3,3

3,8

-0,5



















Résultat d'exploitation total



251,2

-18,8

270,0



















Dépenses administratives



(147,5)

(11,7)

(135,8)



















Bénéfice d'exploitation avant dépréciation et imposition



103,7

-30,5

134,2



















Résultat pour la période



77,4

-22,3

99,7

















Bilan d'Euroclear Bank

































Capitaux propres



1 883,0

-98,3

1 981,2

Dette à long terme



5 553,7

-175,3

5 729,0

Total des actifs



29 401,8

-3 182,1

32 583,9



































Ratios de performance clés

































Marge d'exploitation du résultat d'entreprise (%)



36 %

1 %

35 %

Ratio des fonds propres de catégorie 1 (%)*



41 %

n/a

36 %

*Les résultats du T1 2021 sont fondés sur une estimation































État des résultats d'Euroclear Investments

































Dividende



270,0

270,0

0,0

Gains/(pertes) nets sur actifs financiers non négociables évalués à leur juste valeur par le biais du résultat net



(12,0)

376,9

(388,9)

Autres revenus



0,9

-0,1

1,1

Résultat d'exploitation total



258,9

646,7

(387,8)



















Dépenses administratives



(0,2)

(0,0)

(0,2)



















Bénéfice d'exploitation après dépréciation et avant imposition



258,7

646,7

(388,0)



















Résultat pour la période



261,4

552,6

(291,3)

















Bilan d'Euroclear Investments

































Capitaux propres



781,1

309,8

471,3

Dette à long terme



1 308,7

1,1

1 307,5

Total des actifs dont



2 136,3

356,8

1 779,5

Prêts et avances



78,6

21,3

57,3

Actifs financiers disponibles à la vente



311,4

64,7

246,6

Prêts interentreprises



1 164,8

376,5

788,3



















À propos d'Euroclear

Le groupe Euroclear est le fournisseur de confiance du secteur financier en matière de services après-transaction. Euroclear fournit aux fonds d'investissement des services de règlement et de conservation de titres nationaux et transfrontaliers pour les obligations, les actions et les produits dérivés. Euroclear est une infrastructure de marché des capitaux fiabilisée et résiliente qui s'engage à fournir une atténuation des risques, une automatisation et une efficacité à grande échelle pour sa clientèle mondiale.

Le groupe Euroclear comprend Euroclear Bank ? notée AA+ par Fitch Ratings et AA par Standard & Poor's ? ainsi qu'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK & Ireland. Le groupe Euroclear a réglé l'équivalent de 897 000 milliards d'euros de transactions sur titres en 2020, soit 276 millions de transactions nationales et transfrontalières, et détenait 32 800 milliards d'euros d'actifs pour ses clients fin 2020. Pour plus d'informations sur Euroclear, veuillez consulter le site www.euroclear.com .

