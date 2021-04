Topia sélectionné par le Groupe SEB pour accompagner la Mobilité Internationale de ses talents





Essentiel dans la mise en oeuvre des stratégies modernes de gestion des talents, Topia met son expertise au service de la référence mondiale du petit électroménager pour accompagner son développement à l'international et renforcer ainsi son programme de mobilité des talents

SAN FRANCISCO, 29 Avril 2021 /PRNewswire/ -- Topia, leader en solution de Gestion de la Mobilité internationale, annonce avoir été sélectionné par le Groupe SEB ? grand groupe industriel français spécialisé dans le domaine du petit électroménager et leader mondial dans les articles culinaires ? pour soutenir son programme de mobilité internationale. Le Groupe SEB utilisera la plateforme Topia One avec les modules Topia Plan, Manage et Go.

Avec un portefeuille de plus de 30 marques dont Krups, Tefal et Rowenta et une présence dans plus de 150 pays, le Groupe SEB répond aux besoins d'un large éventail de clients, professionnels et particuliers.

Composante clé de la stratégie RH du Groupe, la mobilité va permettre d'augmenter considérablement le nombre de collaborateurs déployés dans le monde entier, au service de ses clients. Le Groupe SEB recherchait une solution capable de fournir les outils et les données nécessaires à l'optimisation de son programme de mobilité internationale et d'améliorer sensiblement l'expérience des collaborateurs en cohérence avec la stratégie du Groupe.

« La mobilité est pour nous une priorité », déclare Raphaël Marcy, Directeur Groupe du management et du développement des organisations pour le Groupe SEB. « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Topia. En matière de compétitivité, nous savons qu'il est essentiel de favoriser la diversité des compétences et des horizons. Il était donc important de disposer des meilleurs outils pour un processus de mobilité internationale plus efficace et orienté résultats. Grâce à Topia, nous offrons un support et une belle expérience à nos collaborateurs en expatriation.

Le Groupe SEB a choisi la plateforme Topia One en raison de l'excellente expérience utilisateur et des puissantes intégrations standard avec l'écosystème de la mobilité internationale, notamment les solutions leaders SIRH et les fournisseurs de données COLA (Cost of Living Allowances).

L'automatisation des processus par la suite Topia permettra au Groupe SEB de disposer d'outils adaptés pour piloter l'augmentation du nombre de collaborateurs à l'international tout en améliorant la qualité de son accompagnement. Enfin, les rapports et les tableaux de bords fournis en standard permettront de mesurer l'efficacité et l'impact de la mobilité internationale sur la performance et plus globalement sur la stratégie de l'entreprise.

Shawn Farshchi, PDG de Topia, précise : « Nous sommes heureux de compter le Groupe SEB parmi nos clients toujours plus nombreux, notamment les multinationales européennes. La mobilité des talents joue un rôle de plus en plus central dans les stratégies RH et la recherche d'agilité des entreprises, puisqu'elle permet de mobiliser rapidement le bon collaborateur au bon endroit pour saisir rapidement les opportunités du marché mondial. Grâce à son partenariat avec Topia, le Groupe SEB aura les moyens de piloter un effectif plus mobile et plus agile.

À propos de Topia

Topia est leader en gestion de la mobilité internationale des talents. Nous offrons aux entreprises la possibilité de déployer et de gérer les collaborateurs partout dans le monde. La plateforme Topia leur permet d'utiliser la mobilité internationale comme axe important de la mise en oeuvre de leur stratégie globale de mobilisation des ressources humaines, en pilotant tous types de mouvement des collaborateurs : travail à distance, missions et voyages d'affaires, expatriation et affectations plus traditionnelles.

En plus de l'engagement du collaborateur, la suite Topia apporte un avantage concurrentiel : les bonnes personnes sont mobilisées au bon endroit, au bon moment et en conformité avec les nombreuses règles en vigueur.

La plateforme Topia automatise l'ensemble du processus de mobilité internationale, notamment la simulation des coûts, le calcul des éléments variables de paie des expatriés, le pilotage de la conformité en matière de fiscalité et d'immigration, le reporting, etc.

Topia accompagne des marques renommées dans le monde entier comme Schneider Electric, Dell, Veolia, Equinor et AXA.

Topia a levé plus de 100 M de dollars US auprès de NewView Capital (précédemment New Enterprise Associates), Notion Capital et d'autres investisseurs.

Topia possède des des bureaux en Amérique du Nord et du Sud et dans la zone EMEA.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.topia.com et suivez Topia sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

A propos du Groupe SEB

Référence mondiale du Petit Équipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s'appuyant sur un portefeuille de 31 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 360 millions de produits par an, il met en oeuvre une stratégie de long terme fondée sur l'innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2020 et emploie plus de 33 000 collaborateurs.

