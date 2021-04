Roda Muse est nommée secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO





OTTAWA, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - C'est Roda Muse qui sera la nouvelle secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO). L'annonce en a été faite hier par Simon Brault, le directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada, sous l'égide duquel la CCUNESCO mène ses activités depuis 1957.

À propos de Roda Muse

Avant de se joindre à la Commission, Mme Muse était en charge du développement économique des communautés de langue officielle en situation minoritaire au ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada , où elle a également travaillé dans le domaine de l'innovation coopérative et sociale.

était en charge du développement économique des communautés de langue officielle en situation minoritaire au ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du , où elle a également travaillé dans le domaine de l'innovation coopérative et sociale. Toujours au sein de ce ministère, elle avait récemment été affectée à Un Canada Branché, où elle a participé à la mise en oeuvre du volet d'intervention rapide du Fonds pour la large bande universelle, qui vise à améliorer l'accès des ménages à l'Internet à haute vitesse dans les zones rurales et éloignées.

Mme Muse a également occupé le poste de directrice régionale de l' Ontario pour Condition féminine Canada .

a également occupé le poste de directrice régionale de l' pour Condition féminine . Elle est conseillère scolaire et vice-présidente du Conseil des écoles publiques de langue française de l'Est de l' Ontario (CEPEO) et membre du conseil d'administration de l'Hôpital Montfort .

« Je suis convaincu que Roda Muse apportera une perspective très intéressante et prometteuse à la Commission canadienne pour l'UNESCO et au Conseil des arts du Canada. Elle est passionnée par les valeurs que nous promouvons et désire contribuer à faire avancer la paix, la diversité et la tolérance au Canada et sur la scène internationale. Roda est une bâtisseuse de communauté et de réseaux et elle croit que chaque personne peut contribuer à tout projet collectif. » - Simon Brault, directeur et chef de la direction, Conseil des arts du Canada

« Son désir de contribuer à une vision commune pour le bénéfice de la société canadienne et pour le monde était évident dans chaque échange que nous avons eu avec elle. Roda amène avec elle une très grande expérience et des réseaux qui pourront contribuer significativement à l'avancement de la Commission canadienne pour l'UNESCO et de ses priorités. J'ai bien hâte de la voir parmi nous. » - Liette Vasseur, présidente, Commission canadienne pour l'UNESCO

À propos de la Commission canadienne pour l'UNESCO

La Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO) est le lien entre les Canadiennes et Canadiens et le travail essentiel de l'UNESCO - l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Par l'entremise de ses réseaux et partenaires, elle assure la promotion des valeurs, priorités et programmes de l'UNESCO au Canada et fait entendre la voix des experts de la société civile à l'international. La Commission facilite la coopération et la mobilisation des connaissances dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de l'information afin de relever les défis les plus complexes du monde d'aujourd'hui. L'Agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies et les autres priorités de l'UNESCO guident ses activités. La CCUNESCO relève du Conseil des arts du Canada.

À propos du Conseil des arts du Canada

Organisme public de soutien aux arts, le Conseil des arts du Canada a pour mandat de favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts ainsi que la production d'oeuvres d'art. Le Conseil offre aux artistes professionnels et aux organismes artistiques canadiens une vaste gamme de subventions, de services, de prix et de paiements. Il contribue au dynamisme d'une scène artistique et littéraire vibrante diversifiée qui suscite l'engagement des Canadiennes et Canadiens envers les arts, enrichit leurs communautés et atteint les marchés internationaux. Le Conseil est responsable de la Commission canadienne pour l'UNESCO.

SOURCE Commission canadienne pour l'UNESCO

