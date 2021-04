WINDTRE lance une marque numérique révolutionnaire aux côtés de MATRIXX Software





MATRIXX Software, leader mondial en monétisation 5G pour l'industrie des communications, a annoncé aujourd'hui avoir étendu son partenariat avec la société italienne WINDTRE, afin d'alimenter sa marque mobile numérique Very Mobile. En tant que première marque sur le marché italien à proposer un service mobile basé sur les applications, Very Mobile s'appuie sur l'agilité et la flexibilité de MATRIXX pour révolutionner le marché. Profitant d'une forte croissance lors de son lancement, Very Mobile est l'une des marques mobiles enregistrant la croissance la plus rapide du pays. MATRIXX et WINDTRE ont récemment signé une prolongation de leur partenariat pour sept ans.

« Afin que Very Mobile accomplisse sa mission et révolutionne le marché, il nous fallait trouver mieux que d'offrir uniquement une tarification simple et une expérience client exceptionnelle dès le premier jour », a déclaré Benoit Hanssen, directeur technologique chez WINDTRE. « À l'heure où nous nous tournons vers l'avenir des services mobiles et de l'expérience client, nous avons besoin d'un partenaire de monétisation qui dispose d'un produit conçu pour le commerce moderne et l'habilitation numérique. MATRIXX est le partenaire idéal. »

Officiellement lancée en février 2020, Very Mobile est la marque entièrement omnicanale de WINDTRE ; indépendamment du fait que le client rejoigne Very Mobile via une e-SIM ou un canal de distribution traditionnel, le service alimenté par les applications délivre systématiquement une expérience client simple et riche, à tous les points de contact. Les fonctionnalités leaders du marché de Very Mobile incluent un support sur l'intégralité du cycle de vie, y compris la e-SIM, l'accueil et le service client entièrement numériques, la recharge automatique, la fonction de redémarrage des offres groupées et les recharges en 1 clic.

« Nous sommes fiers d'être le partenaire de monétisation qui alimente l'offre révolutionnaire de Very Mobile sur le marché », a déclaré Glo Gordon, PDG de MATRIXX. « Le fait d'assister à la manière dont l'équipe a tiré parti de notre solution axée principalement sur les produits pour délivrer des expériences en temps réel flexibles, nous rappelle de manière forte ce qu'il est possible d'accomplir lorsqu'un fournisseur de service adopte les possibilités du numérique. »

À l'heure où le moteur de monétisation s'inscrit au coeur de la nouvelle infrastructure numérique de Very Mobile, MATRIXX Digital Commerce offre aux clients une visibilité complète sur le solde, les services et les dépenses de leur compte à tout moment. Grâce à une conception privilégiant les API, MATRIXX permet à Very Mobile de simplifier son infrastructure technologique afin de réduire la complexité et les coûts. En tant que solution cloud native leader du secteur, MATRIXX Digital Commerce est compatible 5G pour soutenir les cas d'utilisation émergents de recharge, tels que l'augmentation des jeux et des expériences de R/V, qui seront proposés aux clients adeptes du numérique de Very Mobile.

À propos de MATRIXX Software

MATRIXX Software est le leader mondial de la monétisation 5G pour l'industrie des communications. Au service de bon nombre des plus grands groupes d'opérateurs, opérateurs régionaux et fournisseurs de services numériques émergents, au monde, MATRIXX fournit une solution de commerce numérique en nuage, qui assure une agilité commerciale et opérationnelle inégalée. En unifiant les technologies de l'information et les réseaux, MATRIXX fournit un système de tarification convergé (Converged Charging System, CCS), de qualité réseau, permettant une évolutivité efficace et à très grande échelle, de l'infrastructure, pour prendre en charge les services aux consommateurs, les marchés de gros et professionnels. À travers son engagement indéfectible envers l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, MATRIXX permet aux entreprises de mobiliser leurs actifs réseau et leur agilité métier, en vue d'assurer leur réussite à l'échelle du Web.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 avril 2021 à 13:00 et diffusé par :