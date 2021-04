At-Pac, entreprise dans le secteur automobile, redevient une propriété 100% québécoise





MONTRÉAL, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'entreprise spécialisée dans la distribution de pièces de carrosserie d'auto neuves At-Pac est désormais détenue en totalité par des intérêts québécois. Racheter près du trois quarts des parts de leur partenaire américain, c'est ce que Maxime et Alexandre Dumas ont réussi.

« Faire l'acquisition des parts de notre partenaire américain n'était pas une mince tâche, et ce particulièrement dans une période d'incertitude causée par la pandémie. Le processus a été ardu, mais nous sommes très heureux du dénouement et bien motivés pour la suite. C'est le début d'une belle aventure.», déclare Maxime Dumas, co-président de At-Pac.

En 2018, les frères Dumas avaient fait l'acquisition de 30% des parts de l'entreprise qui était, à ce moment, en grande difficulté financière. Depuis leur prise de possession, ils ont réussi à redresser At-Pac. L'entreprise est désormais axée sur la vente de pièces certifiées CAPA de haute qualité à des carrossiers en relation avec des compagnies d'assurance. Cette industrie des pièces automobiles certifiées a vécu de grands changements au cours des quinze dernières années, alors que toutes les entreprises québécoises de ce marché précis ont été rachetées les unes après les autres par un même géant américain... à l'exception d'At-Pac!

« Acheter At-Pac n'était pas une décision sans risque. Au départ, nous savions que l'entreprise avait besoin d'une forte stratégie de redressement. Trois ans plus tard, je peux vous dire que c'était la meilleure décision que nous avons prise. Nous comptons nous démarquer par une expérience client et un service personnalisés irréprochables », précise Alexandre Dumas, co-président de At-Pac.

Rappelons que At-Pac a été la toute première entreprise à importer au Canada des pièces de carrosserie neuves afin d'offrir aux consommateurs un choix supplémentaire pour les pièces automobiles à un prix considérablement inférieur à celui du fabricant de pièces d'origine.

À propos d'At-Pac

At-Pac pièces de carrosserie Inc a ouvert ses portes en 1983. Les frères Maxime et Alexandre Dumas, qui en sont maintenant propriétaires à 100%, cumule déjà 20 ans d'expérience dans l'industrie de la carrosserie automobile malgré leur âge. At-Pac est une entreprise distributrice de pièces de de carrosserie d'auto neuves similaires certifiées CAPA de haute qualité, principalement des capots, des ailes, des portes, des pare-chocs, des phares, autant pour des voitures américaines qu'importées. L'entreprise emploie 36 personnes à son siège social à Montréal et dans ses bureaux de Québec et Gatineau. Elle collabore avec une cinquantaine de distributeurs partenaires répartis au Québec, en Ontario et dans les Maritimes.

