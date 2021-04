Des établissements de l'Alberta se joignent au réseau des centres certifiés pour offrir la thérapie CAR-T Kymriah(MD) (tisagenlecleucel)





L'expansion du réseau de centres de traitement comprend deux centres spécialisés en Alberta qui sont certifiés pour offrir Kymriah aux patients canadiens atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à cellules B récidivante ou réfractaire (r/r) ainsi qu'aux patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) réfractaire ou récidivant.

L' Alberta se joint au Québec et à l' Ontario pour rembourser le traitement par Kymriah pour les patients atteints de cancers potentiellement mortels et qui en ont un besoin urgent ii .

L'indication de Kymriah est maintenant étendue aux enfants âgés de moins de 3 ans pour le traitement de LAL à cellules B r/ri.

DORVAL, QC, le 28 avril 2021 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. est heureuse d'annoncer que deux centres en Alberta ont été certifiés conformément aux exigences applicables et pourront désormais offrir le traitement par KymriahMD (tisagenlecleucel) à certains patients atteints de leucémie ou d'un lymphome. Les patients (les enfants et les jeunes adultes) atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à cellules B récidivante ou réfractaire (r/r) ainsi que les patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) réfractaire ou récidivant (r/r) seront admissibles à recevoir un traitement par KymriahMD, la première thérapie par lymphocytes T porteurs de récepteurs antigéniques chimériques (CAR-T) de son genre. Cette nouvelle fait suite à la décision du gouvernement de l'Alberta de rembourser KymriahMD; l'Alberta devient ainsi troisième province canadienne à mettre en oeuvre un financement pour KymriahMD, après le Québec et l'Ontario.

« C'est la nouvelle que l'Ouest canadien attendait. Les patients qui peuvent être traités par Kymriah sont les Canadiens qui n'ont plus d'options et qui ont désespérément besoin d'espoir. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour eux », a déclaré Dre Mona Shafey, hémato-oncologue, Services de santé de l'Alberta à Calgary. « Nous sommes ravis que notre établissement ait reçu cette certification et nous sommes très heureux de faire partie du réseau de traitement CAR-T. De plus, les patients peuvent désormais être traités dans leur région, et c'est ce que souhaite tout le monde. »

L'Alberta Children's Hospital, le Tom Baker Cancer Centre et Foothills Medical Centre de Calgary se joignent au réseau des centres de traitement canadiens qui offrent Kymriah. Novartis s'est engagée à bâtir un solide réseau canadien d'établissements certifiés par la FACT (Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy) et à assurer l'équité en matière de soins dans tout le pays.

« Novartis accueille les centres de l'Alberta au sein du réseau et félicite le gouvernement de l'Alberta pour sa décision de rendre Kymriah accessible aux patients qui en ont besoin. Nous continuerons de tenir notre promesse qui est de rendre disponibles et accessibles les thérapies susceptibles de changer nos vies. Cela signifie que nous devons continuer à nous concentrer sur la création d'un réseau national d'établissements certifiés et à collaborer avec les gouvernements des autres provinces afin de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de Canadiens », a déclaré Christian Macher, président national et directeur général, Oncologie, Novartis Pharma Canada inc. « Nous sommes fiers d'avoir offert Kymriah comme option thérapeutique à plus de 100 enfants et adultes canadiens. Il est très gratifiant d'entendre les témoignages remplis d'espoir de patients de différents groupes d'âge et de constater que nous parvenons à atteindre les patients ayant le plus besoin de recevoir Kymriah. »

KymriahMD est un traitement à dose unique s'administrant en une seule fois qui utilise les lymphocytes T du patient pour identifier et éliminer les cellules cancéreuses. Cette approche unique pour lutter contre le cancer place le patient au centre du processus, et la fourniture de ce traitement aux patients nécessite la collaboration de nombreux intervenants.

« Il s'agit vraiment d'une bonne nouvelle pour les jeunes Canadiens vivant dans l'ouest du Canada. Si vous avez déjà eu l'occasion de traverser le Canada en voiture, vous savez deux choses : d'une part, notre pays est époustouflant, et d'autre part, il est extrêmement vaste. Lorsque vous avez un enfant atteint de cancer, la possibilité de recevoir des tratiements plus près de chez vous et de votre réseau de soutien est un cadeau inestimable » a déclaré Chris Collins, président, Ac2orn. « En outre, nous avons été heureux d'apprendre que Santé Canada a étendu l'âge du traitement par Kymriah à une population encore plus jeune. Cela témoigne des résultats positifs que nous observons avec la thérapie CAR-T. »

En raison de la nature complexe et individualisée de KymriahMD, les établissements de traitement doivent être qualifiés pour effectuer la perfusion intraveineuse de cellules souches prélevées de la moelle osseuse d'un donneur, aussi appelée greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques. De plus, ils possèdent de l'expérience dans les thérapies cellulaires, la leucémie et le lymphome afin de faciliter l'administration sécuritaire et sans interruption de KymriahMD aux patients.

À propos de KymriahMD

KymriahMD (tisagenlecleucel), un traitement immunocellulaire par lymphocytes T autologues génétiquement modifiés dirigé contre l'antigène CD19 est un traitement à dose unique approuvé pour le traitement de deux cancers potentiellement mortels, les patients atteints disposant d'options thérapeutiques limitées et ayant obtenu de piètres résultats jusqu'à maintenant. Une telle approbation répond au besoin urgent en matière de nouveaux traitements pour les patients qui en sont atteints.

KymriahMD est approuvé par Santé Canada pour le traitement des enfants et des jeunes adultes âgés de 25 ans ou moins atteints de leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B (LAL à cellules B) réfractaire, récidivante après une greffe de cellules souches allogéniques ou non admissibles à une allogreffe, ou ayant subi une deuxième rechute ou plus; et pour le traitement des adultes atteints d'un lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire après au moins 2 cycles de traitement systémique, incluant les adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) sans autre précision, d'un lymphome à cellules B de haut grade et d'un LDGCB résultant d'un lymphome folliculairei.

Renseignements importants sur l'innocuité de KymriahMD (tisagenlecleucel)

Les renseignements posologiques complets de KymriahMD sont disponibles à l'adresse suivante : www.novartis.ca.

Le leadership de Novartis en matière de thérapies géniques et cellulaires

Novartis est à l'avant-garde en ce qui a trait à la thérapie immunocellulaire expérimentale. Elle constitue la première société pharmaceutique à avoir investi des sommes importantes dans la recherche sur la CAR-T, à avoir travaillé avec des pionniers dans le domaine et à amorcer des essais cliniques en la matière à l'échelle mondiale. Des programmes de recherche active ciblant d'autres hémopathies malignes et tumeurs solides sont en cours. Dans le cadre de ces recherches, des efforts sont déployés afin que la prochaine génération de thérapies CAR-T permette un processus de fabrication simplifié et intègre la technologie de correction de séquence génomique.

À propos de Novartis Pharma Canada

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2020, l'entreprise a investi 45 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 000 employés au Canada. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le www.novartis.ca.

À propos de Novartis

Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. En tant que leader mondial des médicaments, nous utilisons des technologies scientifiques et numériques innovantes pour créer des traitements transformateurs dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Animés par l'objectif de trouver de nouveaux médicaments, nous nous classons systématiquement parmi les premières sociétés mondiales en matière d'investissements dans la recherche et le développement. Les produits de Novartis touchent plus de 800 millions de personnes dans le monde et nous trouvons des moyens innovants pour élargir l'accès à nos derniers traitements. Quelque 110 000 personnes de plus de 140 nationalités travaillent chez Novartis dans le monde entier. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le site https://www.novartis.com.

