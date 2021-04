Proagrica et Agro EDI Europe annoncent avoir conclu un accord de collaboration stratégique visant à intégrer les standards Agro EDI Europe dans la plateforme internationale de traçabilité et d'échange de données Agro CloSer





LONDRES, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- Proagrica, spécialiste de la connectivité et de l'intégration des données, et Agro EDI Europe, association en charge de l'organisation et de la normalisation des échanges de données numériques pour le secteur agricole, annoncent avoir conclu un accord stratégique pour implémenter les standards Agro EDI Europe dans la solution Agro CloSer.

Agro CloSer est une organisation née aux Pays-Bas en 2019 sous l'impulsion des associations de distributeurs et de fabricants de protection des cultures afin de faciliter la traçabilité au travers de la Supply Chain agricole et permettre une meilleure efficacité des échanges électroniques entre les partenaires.

Fort de ses 20 années d'expérience dans le domaine, Proagrica a su développer ce réseau de connectivité capable d'échanger et de transformer les données à partir de sources multiples, au travers d'une solution combinant la technologie EDI (échange de données informatisé) et différents portails, le tout s'intégrant de manière transparente avec l'ERP de chaque entreprise. La plateforme Agro CloSer est déjà déployée dans plusieurs pays européens : Pays Bas, Belgique, Allemagne et commence maintenant son développement en France.

Les principaux atouts d'Agro CloSer sont :

De faciliter la traçabilité des produits (depuis leur point d'origine, leur numéro de lot et leur date de fabrication)

De permettre une communication plus rapide entre fabricants, distributeurs et leurs dépôts

Au travers d'une interface utilisateur intuitive, compatible avec tout système ERP et assurant une sécurité globale des données, chaque utilisateur n'ayant accès qu'à ses propres données

Agro EDI Europe oeuvre depuis 1992 pour développer des formats standards à partir des normes internationales UN/CEFACT et des guides d'utilisation à destination de ses membres. Grâce à ce travail, les acteurs de la filière peuvent échanger des données numériques de manière beaucoup plus efficace. L'association a notamment défini pour le secteur agricole un format unique pour les flux commandes, confirmation de commandes, avis d'expédition et factures, permettant aux entreprises de faciliter grandement leur échanges EDI. Agro EDI Europe a aussi contribué à améliorer la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement agricole au travers du dispositif SC Trace, visant à déployer un identifiant physique unique et un format standard pour les échanges de données au travers de la Supply Chain afin que les acteurs de la filière soient en mesure de respecter la législation en matière de traçabilité des produits de protection des plantes.

Cet accord stratégique, voit deux des acteurs spécialistes des données agricoles unir leurs efforts, pour améliorer et simplifier l'expérience des utilisateurs grâce à une solution complémentaire et encore inédite dans le secteur de l'agriculture. Ainsi, la plateforme Agro CloSer est désormais en capacité de traiter des données au travers du format Agro EDI Europe, respectant le dispositif SC Trace, permettant aux acteurs de la filière d'intégrer le réseau de manière très rapide et à moindre coûts.

A propos de ...

Proagrica, appartenant au groupe RELX, est un fournisseur mondial de solutions indépendantes d'intégration, d'échange et de données dédiées au secteur de l'agriculture et de la santé animale.

Proagrica fournit des informations stratégiques pour stimuler la croissance des entreprises en optimisant leur supply chain. Depuis plus de 20 ans, les produits et services de Proagrica permettent aux principaux acteurs du secteur de se connecter et d'échanger des données pour répondre à leurs besoins essentiels en matière de commerce, de productivité et de conformité règlementaire.

Les solutions de Proagrica s'articulent autour des compétences clés que sont la connectivité et l'analyse des données, permettant une vision à 360° pour avoir une meilleure maîtrise et connaissance de sa supply chain, de son marché et de ses clients. L'accès global à l'ensemble de ses données est essentiel pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur offre, créer de la valeur et se développer sur un marché en constante évolution.

https://www.proagrica.com

RELX est un fournisseur mondial d'outils d'analyse et d'aide à la décision basés sur l'information pour les entreprises. Le groupe propose ses solutions et services pour ses clients dans plus de 180 pays et possède des bureaux dans une quarantaine de pays. Il emploie plus de 33 000 personnes. Les actions de RELX PLC, la société mère, sont négociées sur les Bourses de Londres, Amsterdam et de New York sous les symboles de téléscripteur suivants : Londres : REL ; Amsterdam : REN ; New York : RELX. La capitalisation boursière est d'environ 39,5 milliards d'euros.

RELX.com

Agro EDI Europe est une association créée en 1992. Elle a pour vocation de regrouper l'ensemble des acteurs économiques de l'agriculture et de l'agroalimentaire (entreprises publiques et privées, distributeurs, collecteurs, centres de gestion et experts comptables, syndicats professionnels, centres techniques...), que ce soient des filières déjà structurées, des entreprises individuelles ou des organismes intéressés par le développement de l'EDI (Echange de Données Informatisé) et du numérique dans l'amont agro-alimentaire.

www.agroedieurope.fr

