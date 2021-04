IDEMIA présentera ses résultats financiers du premier trimestre 2021 aux investisseurs, le 28 avril 2021





IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, présentera ses résultats financiers du premier trimestre aux investisseurs, le mercredi 28 avril 2021.

Pierre Barrial (Président et CEO du Groupe), Didier Fontaine (COO) et Laurent Lemaire (CFO) présenteront les résultats financiers et répondront aux questions à partir de 16h00 CET (15h00 à Londres / 10h00 à New-York).

Pour plus d'informations, merci de consulter notre site : https://investors.idemia.com/

A propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.

Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IdemiaGroup sur Twitter

