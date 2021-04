KIIT en position 201+ dans le classement mondial Times Higher Education Impact Rankings pour l'enseignement supérieur





- Classé en 86e position au niveau mondial pour la thématique relative à la réduction des inégalités

BHUBANESWAR, Inde, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- Les actes sont la meilleure réponse aux mots injurieux. Ainsi, le Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) Deemed to be University, situé à Bhubaneswar, reste une référence pour la communauté et ses réalisations parlent d'elles-mêmes. Le KIIT a été classé parmi les meilleures universités du monde dans le Times Higher Education (THE) Impact Rankings-2021, un classement dévoilé le 21 avril 2021. L'engagement de KIIT pour la subsistance et l'équité est reconnu par THE.

S'appuyant sur les critères d'évaluation de l'université communautaire et de l'impact de l'université, le Times Higher Education classe chaque année les établissements d'enseignement supérieur dans le monde entier. Comme le KIIT a rempli tous les critères des Objectifs de développement durable des Nations Unies, THE a attribué plus de 201 points à KIIT dans le classement global Impact Rankings. Le classement Impact Rankings du Times Higher Education évalue la responsabilité sociale des universités du monde entier.

Le KIIT a en outre été classé en 86e position pour la thématique Réduction des inégalités des Objectifs de développement durable. L'institut y est parvenu en se classant parmi les 100 premières universités du monde au moins pour un seul paramètre. Le KIIT a été classé en position 101+ pour la thématique Partenariats pour la réalisation des objectifs, et en position 201+ pour les thématiques Éducation de Qualité et Paix, Justice et Institutions efficaces. C'est la seule université de l'Est de l'Inde à atteindre un rang aussi impressionnant. En 2020, KIIT était classé en position 501+. Le KIIT a également remporté les Awards Asia 2020 dans la catégorie « Workplace of the Year » (relative à l'environnement professionnel) du Times Higher Education.

Les classements Times Higher Education Impact Rankings sont les seuls tableaux de performances mondiaux qui évaluent les universités par rapport aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Une comparaison très complète et équilibrée a été effectuée par Times Higher Education sur quatre grands domaines, comme la recherche, la gérance, le rayonnement et l'enseignement.

Le KIIT a progressé et obtenu des classements impressionnants dans l'enseignement de qualité, la recherche, la publication, etc. Le plus remarquable, c'est que le KIIT assume ses responsabilités sociales avec sincérité et dévouement depuis sa création.

Le Dr Achyuta Samanta, fondateur de KIIT & KISS, a déclaré : « Quelques institutions et universités figurent dans les classements mondiaux, ce qui est, en soi, une source de fierté pour l'État. Nous sommes heureux que notre institut, KIIT Deemed to be University, figure parmi les meilleurs du classement Impact Rankings du Times Higher Education (THE) car il s'est efforcé de maintenir l'excellence en matière de responsabilité sociale. »

