MISE-À-JOUR - Avis aux médias - La ministre Monsef préside une table ronde sur les mesures du budget 2021 visant un investissement pour faire face à la récession au féminin





TORONTO, le 26 avril 2021 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à venir rencontrer l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, alors qu'elle parlera des mesures énoncées dans le budget 2021 qui visent un investissement pour combattre la récession au féminin. La ministre répondra aux questions des médias avant de présider une table ronde avec des parties prenantes du domaine.

Date : Le mardi 27 avril 2021

Heure :

Mot de bienvenue de la ministre : 11 h HAE

Questions des médias : 11 h 10 HAE

Table ronde avec les parties prenantes du domaine (fermée aux médias) : 11 h 20 HAE

Les représentantes et les représentants des médias qui souhaitent participer doivent confirmer leur présence par écrit à CFC.Media.SWC@cfc-swc.gc.ca au plus tard à 10 h (HAE) le mardi 27 avril 2021 pour obtenir le lien vers l'événement virtuel.

