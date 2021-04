Sunwing lance une nouvelle version de son site Web dans le cadre de sa transformation numérique en cours





MONTRÉAL, 26 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son engagement continu à offrir des expériences de vacances sans souci, Sunwing est ravi d'annoncer le lancement de sa nouvelle version de Sunwing.ca. Le voyagiste a profité de la dernière année pour repenser et transformer sa technologie numérique. La nouvelle version de son site Web est l'une des nombreuses avancées technologiques qui permettront d'améliorer l'expérience des clients et des agents de voyages. Cette innovation a pris plusieurs mois et offre une expérience numérique plus rapide et plus dynamique, du début à la fin.



« Nous sommes heureux que la nouvelle version de Sunwing.ca soit maintenant en ligne. Le lancement d'aujourd'hui reflète l'engagement inébranlable de notre équipe en matière d'innovation et d'amélioration de l'expérience client », a commenté Samantha Taylor, Chef de la direction marketing, Groupe de Voyage Sunwing. « Depuis le début de la pandémie, nous avons saisi l'occasion de raffiner et de rehausser l'expérience numérique Sunwing. Notre site Web est un outil essentiel pour tous nos clients, et la nouvelle version offre une meilleure expérience et plus efficace. La modernisation du site est l'une des nombreuses améliorations que nous apportons dans le cadre de notre plan d'action technologique, qui nous permet d'offrir des voyages agréables et sans souci sous notre aile. »

Les clients et les agents de voyages pourront facilement naviguer sur le site, découvrir les différentes destinations tropicales et consulter les dernières offres et promotions. Le moteur de recherche de vacances aide les amoureux du soleil à trouver les vacances parfaites pour eux, en fonction de leur budget ainsi que de leurs préférences de dates, de destinations, d'inclusions et d'installations. L'innovant profil de compte Sunwing est aussi maintenant disponible. Il permet aux clients de visualiser et de gérer leurs prochains voyages, leurs surclassements et leurs préférences afin de profiter d'un processus de réservation sans souci du début à la fin.

En plus de la nouvelle version de Sunwing.ca, le voyagiste apportera, dans les prochains mois, des améliorations à l'application Sunwing destinée aux consommateurs.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d'accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire.

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52c3a97d-a6ba-4573-855d-e393f615c100/fr

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 11:50 et diffusé par :