Les modules de la série Hi-MO 4m de LONGi font entrer le marché mondial de la production décentralisée dans une nouvelle ère





XI'AN, Chine, 26 avril 2021 /CNW/ - LONGi, la plus importante entreprise mondiale de technologie solaire, a officiellement lancé son module Hi-MO 4m (66C), conçu pour les applications de production décentralisée. En plus de l'option 66C, l'entreprise a également lancé des versions 60C et 72C du module à un public comptant plus de 600 concessionnaires partenaires et experts de l'industrie. Les trois produits couvrent respectivement des gammes de puissance de 370 à 385 W, de 410 à 420 W et de 450 à 460 W, et génèrent une efficacité maximale de 21%, offrant une flexibilité et un choix accrus aux clients du marché mondial de la production décentralisée.

Lors du lancement, Dennis She, vice-président principal de LONGi Solar, a déclaré ce qui suit : « LONGi continuera d'accroître les investissements en recherche et développement en matière d'innovation technologique et fera passer à 10 GW la capacité de production de ses produits solaires consacrés au marché de la production décentralisée en 2021. Le marché mondial des toits résidentiels a des exigences spécifiques en matière d'esthétique et de rendement des produits et, en plus de fournir des produits solaires de haute qualité, LONGi s'engage à fournir des solutions de services énergétiques complètes à nos clients du marché mondial de la production décentralisée. »

Après des années de croissance soutenue, le marché mondial de la production décentralisée s'est rapidement développé en raison de l'émergence d'une demande diversifiée et ciblée. Les modules de la série Hi-MO 4m sont des produits de très grande valeur conçus exclusivement par LONGi pour les différents besoins des clients de ce marché et peuvent être largement utilisés sur les toits dans les applications résidentielles, industrielles et commerciales.

En raison de ses excellents services de maintenance et de soutien et de la fiabilité et de la qualité de ses produits, LONGi s'est taillé une réputation exceptionnelle au sein de l'industrie mondiale de l'énergie solaire photovoltaïque. À ce jour, l'entreprise a accumulé plus de 3 000 clients du marché de la production décentralisée dans le monde, dont 500 en Chine. En 2020, le volume d'expédition en Chine a atteint 2,2 GW, ce qui représente plus de 20 % de la part de marché.

« LONGi continue à adhérer à son concept relatif à l'énergie solaire, agissant comme portail et défenseur de l'énergie propre. Nous sommes persuadés de pouvoir fournir nos modules de pointe à nos partenaires et clients sur le marché mondial de la production décentralisée », a ajouté Niu Yanyan, chef du service de la gestion de la production décentralisée de LONGi Solar.

LONGi planifie se rendre dans 11 provinces et 47 villes de Chine afin de présenter la première exposition immersive itinérante sur l'énergie solaire de l'industrie. Elle vise à montrer des modes de vie écologiques avancés et efficaces, mettant en vedette la « maison fonctionnant à l'énergie solaire de LONGi », qui comprend des toits et des murs solaires à haut rendement, un système d'alimentation à l'énergie solaire et un système d'éclairage résidentiel intelligent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1496466/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1496467/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1496468/3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

SOURCE LONGi Solar

Communiqué envoyé le 26 avril 2021 à 11:33 et diffusé par :