Daiichi Sankyo nomme Ken Takeshita, MD, responsable mondial R&D





Daiichi Sankyo Company, Limited (ci-après, Daiichi Sankyo) a annoncé aujourd'hui que Ken Takeshita, MD, sera le nouveau responsable mondial de la recherche et du développement à partir du 1er avril 2021. À cette date, le Dr Junichi Koga prendra officiellement sa retraite, après une brillante et assidue carrière, dont plus de 12 ans passés chez Daiichi Sankyo.

Le Dr Takeshita rejoint Daiichi Sankyo du laboratoire Gilead après avoir occupé les postes de vice-président principal, de directeur mondial du développement depuis 2019 et de directeur de la recherche par intérim. Ken est un médecin très expérimenté qui possède une grande expérience en oncologie et dans le domaine des maladies rares. Avant de rejoindre Kite, il occupé le poste de vice-président directeur de la recherche clinique chez Sorrento Therapeutics et de vice-président de la R&D clinique chez Celgene. Il a dirigé des programmes mondiaux de développement de médicaments à grande échelle dans le domaine des tumeurs hématologiques et solides chez Kite, Celgene et Amgen. Avant de rejoindre l'industrie biopharmaceutique, Ken était membre de la faculté d'hématologie de l'école de médecine de l'Université de Yale et de l'École de médecine de l'Université de New York. Il est titulaire d'une licence en biologie moléculaire de l'Université de Harvard et d'un diplôme de médecine de l'Université de Yale. Il a complété sa formation postdoctorale en hématologie, oncologie et biologie du développement à l'Université de Yale et en hématopoïèse à l'Université de Tokyo.

« Nous sommes trés heureux d'accueillir Ken au sein de la famille Daiichi Sankyo pour diriger la R&D mondiale dans le cadre de notre transformation constante pour devenir le leader mondial de l'oncologie et promouvoir une science et une technologie de niveau international », a déclaré Sunao Manabe, président et directeur général de Daiichi Sankyo Company, Ltd. « Ken apporte à notre entreprise l'ampleur et la profondeur de son expérience absolument remarquable, allant des soins directs aux patients à la supervision de plus de 20 essais en phase d'enregistrement menant à de nombreuses autorisations réglementaires. Je suis convaincu que Ken est le dirigeant idéal qui saura faire en sorte que Daiichi Sankyo s'inscrive dans notre prochaine phase de découverte et de développement de médicaments, car nous innovons et nous fournissons à notre communauté mondiale des médicaments qui modifient les pratiques ».

« C'est un honneur de rejoindre l'organisme de recherche et développement de Daiichi Sankyo, qui cherche à prolonger et à améliorer la vie des patients et à éradiquer le cancer », a déclaré le Dr Ken Takeshita. « J'ai observé avec admiration la construction et le développement de Daiichi Sankyo. Je me réjouis de faire accéder davantage de patients aux conjugués anticorps-médicaments et aux modalités innovantes de la société, et de travailler dans une culture d'entreprise unique aux racines japonaises, intégrée dans une organisation internationale de réputation mondiale », a déclaré le Dr Takeshita.

« Le Dr Junichi a joué un rôle déterminant dans la construction de notre portefeuille de R&D actuel, fer de lance notamment de la création de notre organisme de recherche biologique, qui a donné naissance à notre pipeline d'ADC incroyablement prometteur », a déclaré le Dr Manabe. « Nous le remercions de son dévouement envers les patients et envers Daiichi Sankyo et nous nous réjouissons de continuer à travailler avec lui en tant que conseiller, à titre personnel, et auprès de nos dirigeants en 2021 ».

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 février 2021 à 15:30 et diffusé par :