Malgré la COVID-19, la préfecture de Kumamoto tient à remercier tout le monde en ligne - KUMAMON 2021

KUMAMOTO, Japon, 22 février 2021 /PRNewswire/ -- Pour marquer sa reconnaissance envers ses fans du monde entier et sa détermination à répandre le bonheur, Kumamon, le directeur des ventes et responsable du bonheur de la préfecture de Kumamoto, organise KUMAMON 2021, un événement de réseautage en ligne avec les fans.

Programme de l'événement KUMAMON 2021 (en ligne uniquement)

Vidéo interactive « Which Way to Go? Kumamon The Movie »

Une histoire de Kumamon créée par les fans. Le scénario de cette vidéo interactive change au gré des choix que fait l'utilisateur. L'orientation changera en fonction de la progression de l'histoire, ce qui en fait une vidéo de type « utilisateur-participant » que les fans peuvent apprécier autant de fois qu'ils le souhaitent. Diffusion de la fête d'anniversaire sur YouTube

Le vendredi 12 mars 2021, la préfecture de Kumamoto diffusera en direct sur YouTube une fête d'anniversaire depuis Kumamon Square, dans la préfecture de Kumamoto. La fête d'anniversaire sera ponctuée de surprises et de messages d'anniversaire des fans adressés à Kumamon et qui auront été collectés à l'avance.

Pour en savoir plus sur l'événement, veuillez consulter le site officiel (en japonais uniquement).

http://kumamon2021.jp

Présentation des Yuru-chara® et explication de leur popularité

Yuru-chara® est l'abréviation de « Yurui mascot character ». Ce sont des personnages de mascottes utilisés pour promouvoir toutes sortes d'informations locales, telles que la redynamisation de régions au Japon ou l'introduction de produits locaux spécialisés. On les appelle « yurui » parce que ce mot en japonais évoque une idée de relâchement, une atmosphère de détente, et cette image mignonne (« kawaii ») ou de guérison les rend populaires. Le terme « Yuru-chara® » a été inventé par l'artiste de mangas et essayiste Jun Miura.

Grâce à la diffusion et à la publication d'animes et de mangas à l'étranger, le phénomène culturel japonais du kawaii a permis de faire connaître largement les personnages créés au Japon. Ce serait leur attrait qui est à l'origine de la popularité des yuru-chara. Kumamon est déjà l'un des plus célèbres personnages japonais de la région asiatique, communément appelé Xiong Ben Xiong.

Profil de Kumamon

Je m'appelle Kumamon. J'ai été créé pour célébrer l'ouverture de la ligne Kyushu Shinkansen en mars 2011. Mon travail consiste à trouver des surprises et du bonheur au quotidien que je peux partager avec tout le monde dans le pays. Si Kumamoto est ma ville natale, je parcours également le Kansai, le Kanto et d'autres régions pour faire connaître avec passion la délicieuse nourriture et la nature vierge de Kumamoto ! Le gouverneur de Kumamoto m'a nommé directeur des ventes et responsable du bonheur de la préfecture, et cela m'a rendu encore plus enthousiaste. Je veux que tout le monde en sache plus sur Kumamoto, ma préfecture bien-aimée, alors vous me verrez bien plus souvent ! Souvenez-vous de la magnifique Kumamoto et de moi, l'ambassadeur au charme irrésistible de Kumamoto.

Site officiel de Kumamon : https://kumamon-official.jp/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1438847/KUMAMON2021.jpg

