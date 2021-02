FPI Nexus annonce la levée des conditions pour acquérir 117,5 millions $ de propriétés industrielles, la date des résultats du T4 2020 et les Distributions de février et mars 2021





MONTRÉAL et TORONTO, 19 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) est heureux d'annoncer qu'il a complété la vérification diligente et a levé les conditions d'acquisition pour deux portefeuilles de propriétés industrielles dont le FPI avait précédemment annoncé avoir conclu des ententes conditionnelles d'achat.



Un des portefeuilles comprend six propriétés industrielles à London (Ontario) devant être acquis pour un prix d'achat de 103 500 000 $. L'acquisition est prévue pour se conclure le 1er avril 2021.

Le deuxième portefeuille comprend deux propriétés industrielles à Edmonton (Alberta) devant être acquis pour un prix d'achat de 14 000 000 $. L'acquisition est prévue pour se conclure le 1er mars 2021.

Ces deux acquisitions ajouteront environ 1,3 million de pieds carrés de superficie locative brute au portefeuille industriel du FPI, et environ 72,6 millions de dollars du prix d'achat global seront réglés par l'émission de parts d'une société en commandite de catégorie B d'une filiale de société en commandite du FPI.

Date des résultats du T4 2020

Le FPI a l'intention de publier ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, avant l'ouverture de la Bourse de Toronto le jeudi 18 mars 2021.

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00, heure normale de l'Est, le jeudi 18 mars 2021 pour passer en revue les résultats financiers et les activités d'exploitation.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 416-915-3239 (région de Toronto) ou le 1-800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l'appel, et demander à joindre la conférence téléphonique FPI Nexus (ou « Nexus REIT conference call » en anglais).



Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 18 avril 2021. Pour accéder à l'enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 604-674-8052 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 6311 comme code d'accès.

Distributions de février et mars 2021

Les parts du FPI et les parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI ont été consolidées sur la base d'une part post-regroupement pour chaque tranche de quatre parts pré-regroupement en circulation à la fermeture des marchés le 29 janvier 2021 (le « Regroupement »).

Avant le Regroupement, la distribution par part du FPI était de 0,16 $ par année, ou 0,01333 $ par mois. À la suite du Regroupement, la distribution par part du FPI a été ajustée, proportionnellement au Regroupement, à 0,64 $ par année, ou 0,05333 $ par mois.

Le FPI versera une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, représentant 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 mars 2021 aux détenteurs de parts inscrits au 26 février 2021.

Le FPI versera également une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, représentant 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 avril 2021 aux détenteurs de parts inscrits au 31 mars 2021.

La distribution mensuelle courante du FPI demeure à 0,05333 $ par part. Le plan de réinvestissement de distribution (mieux connu sous l'acronyme anglais « DRIP ») du FPI permet aux détenteurs de parts éligibles de choisir de faire réinvestir la totalité ou une partie des distributions en espèces du FPI dans des parts supplémentaires du FPI. Les détenteurs de parts éligibles qui choisissent cette option recevront ainsi une distribution supplémentaire de parts égale à 4% de chaque distribution qui a été réinvestie par eux en vertu du DRIP.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition, à la propriété et à la gestion d'immeubles industriels ainsi que d'immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 75 immeubles comportant une superficie locative d'environ 4,4 millions de pieds carrés. Le FPI a environ 28 167 000 parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 6 281 000 parts.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.

