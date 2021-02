Avis aux médias - Le ministre MacAulay présentera une approche élargie à l'égard de la commémoration des vétérans





OTTAWA, ON, le 19 févr. 2021 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, participera à une activité virtuelle avec des vétérans afin de présenter une nouvelle approche à l'égard de la commémoration des Canadiens et des Canadiennes qui ont servi notre pays, au Canada et à l'étranger.

Le ministre MacAulay et les autres participants à l'activité seront disponibles pour répondre aux questions des médias à la suite de l'activité virtuelle.

Date : Le lundi 22 février 2021



Heure : 13 h HNE

Inscription : Les journalistes qui souhaitent participer doivent s'inscrire en envoyant leur nom et leur organe de presse à vac.media-medias.acc@canada.ca avant midi HNE le 22 février 2021 pour recevoir le lien de la vidéoconférence.

Si vous prévoyez de faire face à des obstacles à l'accessibilité, faites-le-nous savoir et nous collaborerons avec vous afin de faciliter votre participation.

SOURCE Anciens Combattants Canada

