Invesco Canada annonce des changements à sa gamme de produits de fonds communs de placement

TORONTO, le 19 février 2021 /CNW/ - Invesco Canada Ltd. (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle comptait proposer des changements à sa gamme de produits de fonds communs de placement. Sous réserve des approbations applicables, la société propose de modifier les objectifs de placement de trois fonds. Invesco propose également d'apporter des changements aux stratégies de placement, à l'équipe de gestion de portefeuille et au nom de deux autres fonds.

Invesco procède régulièrement à un examen approfondi de ses produits afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins en constante évolution des conseillers et des investisseurs, et effectue ces changements afin d'offrir une gamme de produits améliorée qui répond mieux à la demande et aux attentes des investisseurs.

Changements proposés à l'objectif de placement et aux noms des fonds

Sous réserve de l'approbation des investisseurs, la société propose d'apporter des changements aux objectifs de placement du Fonds Destinée mondiale Invesco, de la Catégorie Destinée mondiale Invesco et de la Catégorie petites sociétés mondiales Invesco. Ces changements sont soumis à l'approbation des investisseurs et des assemblées des investisseurs seront tenues virtuellement le 22 avril 2021 ou vers cette date. S'ils sont approuvés, les changements aux objectifs de placement, aux stratégies de placement et aux noms entreront en vigueur le 3 mai 2021 ou à peu près à l'ouverture des marchés à cette date.

Les changements proposés au Fonds Destinée mondiale Invesco et à la Catégorie Destinée mondiale Invesco sont les suivants :

Objectifs de placement actuels Objectifs de placement proposés Le Fonds Destinée mondiale Invesco cherche à générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés à moyenne capitalisation de partout dans le monde. Le Fonds ciblé mondial Invesco cherche à générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de partout dans le monde. La Catégorie Destinée mondiale Invesco cherche à générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés à moyenne capitalisation de partout dans le monde. La Catégorie ciblée mondiale Invesco cherche à générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de partout dans le monde.

Nom du fonds actuel Nom du fonds proposé Fonds Destinée mondiale Invesco Catégorie Destinée mondiale Invesco Fonds ciblé mondial Invesco Catégorie ciblée mondiale Invesco

Ce changement est proposé car l'équipe de gestion de portefeuille estime qu'une approche moins contraignante lui permettra de rechercher des occasions de placement plus intéressantes dans tout le spectre des capitalisations boursières, quelle que soit la taille de la société. Le changement proposé devrait également permettre de mieux harmoniser le portefeuille du Fonds avec la philosophie et les processus de l'équipe de placement.

Les changements proposés à la Catégorie mondiale de petites sociétés Invesco sont les suivants :

Objectifs de placement actuels Objectifs de placement proposés La Catégorie petites sociétés mondiales Invesco cherche à générer une forte croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés à petite capitalisation de partout dans le monde. La Catégorie opportunités mondiales Invesco cherche à générer une forte croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés à petite et à moyenne capitalisation de partout dans le monde.

Nom du fonds actuel Nom du fonds proposé Catégorie petites sociétés mondiales Invesco Catégorie opportunités mondiales Invesco

Ce changement est proposé car l'équipe de gestion de portefeuille croit que le potentiel de rendement excédentaire est plus élevé et que le champ de possibilités est plus vaste dans le segment des sociétés à petite et à moyenne capitalisations que dans celui des sociétés à petite capitalisation uniquement. Le changement proposé devrait également permettre de mieux harmoniser le portefeuille du Fonds avec la philosophie et les processus de l'équipe de placement.

Des précisions sur les changements proposés à l'objectif de placement seront incluses dans une circulaire d'information de la direction, qui seront accessibles en ligne, et un document sur les procédures de notification et d'accès sera envoyé par la poste en mars 2021 aux investisseurs inscrits en date du 4 mars 2021.

Changements prévus aux stratégies de placement, à l'équipe de gestion de portefeuille et aux noms de fonds

Le 1er mars 2021 ou vers cette date, le Fonds de sociétés diversifiées mondiales Invesco et la Catégorie sociétés diversifiées mondiales Invesco modifieront leurs stratégies de placement et changeront de nom pour le Fonds mondial d'actions Sélect Invesco et la Catégorie mondiale d'actions Sélect Invesco, et les changements apportés à l'équipe de gestion de portefeuille sont les suivants :

Équipe de gestion de portefeuille actuelle Équipe de gestion de portefeuille remaniée Matt Peden Jeff Feng Michael Hatcher Marina Pomerantz Matt Peden 1 Jeff Feng 2

Les changements apportés aux fonds visent à améliorer la construction du portefeuille, à harmoniser la demande des investisseurs avec les capacités de placement et à renforcer les capacités de gestion du risque.

Veuillez communiquer avec Invesco au 1 800 874-6275. Vous pouvez également communiquer avec Invesco sur Twitter(@InvescoCanada), LinkedIn, Facebook ou sur le blogue d'Invesco Canada.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. (symbole NYSE : IVZ) est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement uniques offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 350 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 décembre 2020. Pour en savoir plus, consultez le site invesco.com.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d'Invesco Canada Ltée.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

© Invesco Canada Ltée, 2021

1 Matt Peden, gestionnaire de portefeuille principal, occupera le poste de gestionnaire de portefeuille principal du fonds. Matt Peden fait partie d'Invesco Advisers, Inc. Invesco Canada Ltée a conclu avec Invesco Advisers, Inc. une convention de sous-conseils portant sur la gestion de certains fonds d'Invesco.

2 Jeff Feng, gestionnaire de portefeuille principal à Invesco Hong Kong Limited, demeurera cogestionnaire. Invesco Canada a conclu avec Invesco Hong Kong Limited une entente qui lui permet de gérer certains fonds Invesco à titre de sous-conseiller. Par suite de ce changement, Invesco Advisers, Inc. et Invesco Hong Kong Limited deviendront les seules responsables de la prestation de conseils de placement aux fonds.

