Fort de la meilleure performance de son histoire, Teknosa prévoit de doubler ses investissements dans la technologie





Teknosa a atteint son plus haut niveau de performance en 2020, avec des revenus atteignant 5,6 milliards de TL et un bénéfice net de 85,3 millions de TL - un revirement spectaculaire par rapport à la perte nette de 148 millions de TL d'il y a un an. L'entreprise doublera ses investissements en se concentrant sur la technologie.

ISTANBUL, 19 février 2021 /PRNewswire/ -- Teknosa, détaillant de technologie et plate-forme de commerce électronique leader en Turquie, a obtenu des résultats record en 2020. Grâce à un programme de transformation complet appelé « Teknosa of New Generation » lancé à la mi-2019, l'entreprise a réussi son redressement malgré la pandémie mondiale de COVID-19. Les performances de la société se sont améliorées trimestre après trimestre et ont atteint leur point culminant au quatrième trimestre de l'année 2020.

Teknosa a augmenté ses revenus de 36 pour cent jusqu'à un niveau record de 5,6 milliards de TL, tout en enregistrant un bénéfice net de 85,3 millions de TL, contre une perte nette de 148 millions de TL il y a un an. Les revenus en ligne de la société ont été multipliés par 3,6 chaque années pour dépasser le milliard de TL. En conséquence, la part du commerce électronique dans les recettes totales du commerce de détail est passée de 7 à 19 %.

Teknosa prévoit d'élargir le champ de ses investissements et de diversifier la base technologique de l'entreprise en 2021.

« L'expérience client et la technologie sont notre avenir »

Bar?? Oran, président de Teknosa, a présenté les investissements à venir lors d'une conférence de presse, tout en évaluant les performances de l'entreprise en 2020. « L'année 2020 a été une année sans précédent en raison de la pandémie. Toutefois, nous n'avons pas fait de compromis sur nos objectifs et avons poursuivi avec une grande détermination notre programme de transformation global », a annoncé Bar?? Oran. « Cette transformation a révélé l'importance d'utiliser le big data avec précision et de s'orienter plus que jamais vers le client. Nos revenus et notre rentabilité se sont accrus depuis la mi-2019 et se sont améliorés chaque trimestre suivant. L'excellence de nos opérations nous a apporté la meilleure performance de ces 20 dernières années », a ajouté Bar?? Oran. « Pour nous, 2020 a été marqué par un redressement réussi, alors que 2021 sera une année d'investissements. Nous prévoyons de doubler nos investissements. Notre feuille de route stratégique comporte plusieurs points à l'ordre du jour. Nous voulons placer notre activité de commerce électronique au coeur de notre expérience omnicanal. Nous allons exceller dans nos compétences numériques et nos capacités d'analyse des données en interne. Nous chercherons également de nouvelles opportunités de croissance. Nos investissements accéléreront le progrès, afin que nous puissions façonner l'avenir. »

« Une performance constante rendue possible par la numérisation et l'innovation »

Bülent Gürcan, directeur général de Teknosa, a souligné le modèle commercial omnicanal basé sur les données de l'entreprise, qui a permis à Teknosa de répondre rapidement à l'évolution des besoins et des attentes des clients pendant la pandémie. « La pandémie a accéléré les développements technologiques et a placé la numérisation au premier plan dans tous les domaines. La demande de produits a augmenté à mesure que les attentes des clients évoluaient », a noté Bar?? Gürcan. « Aujourd'hui, une forte présence dans le commerce électronique et l'omnicanal, la numérisation, l'expérience approfondie du client, la réactivité et la fiabilité sont les clés du succès. Grâce aux mesures fructueuses que nous avons prises dans le cadre de notre programme « Teknosa de la nouvelle génération », nous avons pu nous adapter rapidement à l'évolution des conditions du marché et continuer à offrir des services ininterrompus et de haute qualité. Tout en garantissant un environnement d'achat sûr, nous avons fait une différence essentielle en diversifiant les canaux de communication individuelle avec nos clients. Pour la première fois dans le secteur de la vente au détail en Turquie, nous avons déployé une expérience de magasin virtuel via l'application Video-chat sur teknosa.com. Outre l'option « Click & Collect » (acheter en ligne, collecter dans le magasin), que nous proposons aux clients depuis de nombreuses années, nous avons lancé un service de « Click & Drive », un autre service pionnier en Turquie. Entre-temps, nous avons fait évoluer notre gamme de produits en fonction des besoins des clients. Notre organisation agile et notre infrastructure robuste ont été les catalyseurs clés pendant cette période difficile. Nous sommes la première marque de vente de produits technologiques au détail en Turquie, ayant été pionniers dans divers efforts visant à faciliter l'accès à la technologie au cours des 20 dernières années. À l'avenir, nous continuerons à être le fournisseur de technologie de confiance de la Turquie grâce à de nouvelles initiatives et à des pratiques qui changent la donne. »

