Regor Therapeutics annonce l'achèvement d'un financement de série B d'une valeur de 90 millions de dollars





SHANGHAI, le 18 févr. 2021 /CNW/ - Regor Therapeutics, une entreprise de biotechnologie au stade clinique qui se consacre à la recherche de médicaments novateurs pour traiter le cancer, les troubles immunitaires et les maladies métaboliques, annonce l'achèvement réussi d'un financement de série B d'une valeur de 90 millions de dollars.

Fondée en juillet 2018 par un groupe de « chasseurs de médicaments » chevronnés possédant une vaste expérience de la recherche et du leadership au plus haut niveau de direction au sein de grandes sociétés pharmaceutiques multinationales, Regor vise à établir des capacités d'innovation de calibre mondial et s'engage à offrir des produits cliniques différenciés et les meilleurs médicaments de leur catégorie aux patients à l'échelle mondiale. En tirant parti de la CARD (Computer Accelerated Rational Discovery), une plateforme technologique habilitante exclusive, l'équipe a réussi à faire progresser de nombreux programmes de recherche à une vitesse considérable, de l'étape des idées jusqu'à un démarrage clinique en deux ans.

Le financement de série B était dirigé par Lilly Asia Ventures et comptait sur la participation de Loyal Valley Capital, Lanting Capital, TF Capital et Vertex Ventures China. Regor Therapeutics a été fondée grâce à un investissement stratégique initial de série A de Qilu Pharmaceutical Group, une société pharmaceutique chinoise bien connue.

« Nous sommes très heureux d'avoir pu compter sur le soutien solide de grandes entreprises d'investissement en sciences de la vie au cours de ce cycle de financement. Nous sommes maintenant bien placés pour faire progresser les études précliniques et cliniques de multiples programmes », a déclaré le Dr Xiayang Qiu, fondateur et chef de la direction de Regor. « Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer à long terme avec nos investisseurs dans le but d'améliorer les résultats des traitements pour les patients du monde entier atteints de maladies chroniques, de cancers et d'autres maladies potentiellement mortelles. »

« Nous sommes fiers d'appuyer l'équipe de calibre mondial de Regor Therapeutics alors qu'elle vise à étendre ses efforts à un plus grand nombre de programmes et de domaines thérapeutiques afin de mettre au point les traitements de demain qui sauveront des vies », a déclaré le Dr Yi Shi, associé directeur de Lilly Asia Ventures.

« La prochaine décennie marque un tournant historique pour la Chine. Nous sommes ravis de collaborer avec des scientifiques chevronnés, des entrepreneurs de premier plan et des partenaires d'investissement de l'industrie biopharmaceutique. Ensemble, nous travaillons fort pour un monde meilleur grâce à des médicaments novateurs et transformateurs qui ont des répercussions significatives sur les patients du monde entier », a déclaré M. Andy Lin, partenaire fondateur de Loyal Valley Capital.

À propos de Regor Therapeutics Group

Regor Therapeutics est une société en phase clinique qui se consacre à la recherche et au développement de médicaments novateurs et cliniquement différenciés en tirant parti de la plateforme exclusive CARD (Computer Accelerated Rational Discovery) qui intègre harmonieusement la biologie structurale, la chimie computationnelle, la biologie thérapeutique, la chimie médicinale et le développement clinique. Regor a mis sur pied une équipe scientifique de calibre mondial et a démontré une grande efficacité dans la production de molécules de premier ordre.

À propos de Lilly Asia Ventures

Lilly Asia Ventures (LAV) est une société de capital-risque biomédical de premier plan fondée en 2008, et dont les bureaux sont situés à Shanghai, Hong Kong et Palo Alto. Sa vision est de devenir le partenaire de confiance pour des entrepreneurs exceptionnels à la recherche de capitaux intelligents et de créer d'excellentes entreprises qui mettent au point des produits novateurs pour traiter les maladies et améliorer la santé humaine.

À propos de Loyal Valley Capital

Loyal Valley Capital (« LVC »), fondée en 2015, est une société de financement par capitaux propres thématique axée sur la recherche qui a été un « partenaire de choix » pour les sociétés chinoises les plus prometteuses. LVC a laissé sa marque avec des acteurs de premier plan comme Tik Tok, Didi, Bilibili, Junshi, InnoCare, Akeso, Pop Mart, SUPCON. En 2020, LVC a figuré au palmarès des « 10 sociétés de financement par capitaux propres les plus influentes en Chine », des « 20 plus importants investisseurs en soins de santé en Chine », des « 10 plus importants investisseurs en médicaments novateurs en Chine » et de « 20 plus importants investisseurs-consommateurs en Chine ».

À propos de Lanting Capital

LanTing Capital (LTC) est une société de financement par capitaux propres stratégique transfrontalière axée sur les produits pharmaceutiques. Fondée par des acteurs chevronnés du secteur pharmaceutique et des experts en gestion d'actifs, LTC met à profit ses connaissances et son réseau inégalés de l'industrie ainsi que son vaste savoir-faire sur les marchés financiers aux États-Unis, en Chine et en Europe pour offrir des occasions de croissance transfrontalières uniques à ses sociétés de portefeuille et à ses investisseurs. LanTing est actuellement établie à Princeton (États-Unis), Milan (Italie), Saanen (Suisse) et Hangzhou (Chine).

À propos de TF Capital

TF Capital se concentre sur l'investissement dans l'industrie des sciences de la vie, principalement dans les entreprises en démarrage à fort potentiel. Grâce à des investissements stratégiques dans divers domaines clés et à de bons partenariats, TF Capital espère saisir les occasions qui se présentent sur le marché chinois des sciences de la vie, lequel connaît une expansion rapide. Son équipe de placement possède une vaste expérience et de nombreuses ressources dans l'industrie pour soutenir ses sociétés de portefeuille.

À propos de Vertex Ventures China

Vertex Ventures est un réseau mondial de fonds de capital de risque, membre de Tamasek Holdings. Les exploitants-investisseurs gèrent des portefeuilles en Chine, aux États-Unis, en Israël, en Inde et en Asie du Sud-Est. Vertex Ventures China, fondée en 2008, a des bureaux à Beijing, Shanghai et Shenzhen. L'entreprise gère actuellement des fonds en dollars et en yuans, avec des actifs sous gestion de plus de 10 milliards de yens. Vertex Ventures China investit dans des entreprises émergentes innovantes à forte croissance dans toute la Chine continentale, couvrant les domaines de la technologie de pointe, de la nouvelle économie numérique et des soins de santé. Parmi ses investissements notables, mentionnons 91 Wireless, Chipscreen, mobike, Horizon Robotics, Harbour Biomed, Changba, Edge Medical, Inmagene, Infinovo, etc.

www.regor.com

SOURCE Regor Therapeutics Group

Communiqué envoyé le 18 février 2021 à 19:00 et diffusé par :