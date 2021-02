Innergex commente l'événement météorologique au Texas





LONGUEUIL, QC, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») informe que les récentes conditions météorologiques hivernales extrêmes sans précédent qui se poursuivent au Texas ont des conséquences sur sa capacité à produire de l'électricité à son parc éolien Flat Top dans le comté de Mills, qui devrait reprendre ses activités normales d'ici la fin de semaine. En ce qui concerne les parcs éoliens de Shannon dans le comté de Clay et de Foard City dans le comté de Foard ainsi que le parc solaire Phoebe dans le comté de Winkler, bien qu'une certaine production d'électricité se soit poursuivie, l'effet combiné des interruptions de production, des conditions anormales des prix du marché et des obligations contractuelles de livrer une production quotidienne prédéterminée en vertu des couvertures du prix de l'électricité a eu des incidences financières tant positives que négatives selon les conditions variables à différents moments.

Bien que la hausse des prix du marché devrait avoir un impact net favorable sur les revenus et le BAIIA ajusté consolidés, la Société estime que l'impact financier négatif potentiel des événements climatiques sur une base consolidée se situe entre 45 M$ CA et 60 M$ CA, en raison de l'incidence défavorable des pertes réalisées sur les couvertures du prix de l'électricité, et de la quote-part d'Innergex dans les pertes des coentreprises et des entreprises associées également liées aux pertes réalisées sur les couvertures des prix de l'électricité. Des cas de force majeure et d'autres possibilités d'atténuation sont en cours d'évaluation.

« Compte tenu de l'ampleur de ce système météo majeur, nous sommes heureux que tous nos employés soient sains et saufs. Notre équipe a fait preuve d'un engagement exceptionnel et nous voulons remercier chacun d'eux pour leurs efforts remarquables afin d'atténuer les incidences de ce système météo sur nos activités, » a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Heureusement, aucune de nos installations n'a été endommagée et, lorsque les conditions météo s'amélioreront, nos équipes chevronnées pourront travailler de façon sécuritaire au rétablissement progressif des activités vers la normale. »

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

