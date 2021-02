Marché du carbone : le Québec et la Californie tiennent leur 26e vente aux enchères conjointe d'unités d'émission de gaz à effet de serre aujourd'hui





QUÉBEC, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Une vente aux enchères d'unités d'émission de gaz à effet de serre se tiendra aujourd'hui. Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) tiendra cette vente conjointement avec le California Air Resources Board (CARB).

La vente aux enchères se déroulera de 13 h à 16 h HE. Au total, 54 773 607 unités de millésime présent et 8 306 250 unités de millésime futur (2024) seront mises en vente à un prix minimal de 22.46 $ CAD (17,71 $ USD). Les enchérisseurs du Québec et de la Californie auront la possibilité d'acheter des unités d'émission pour atteindre les objectifs environnementaux qui leur ont été fixés dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs systèmes de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre respectifs.

Fait saillant :

Les résultats, soit le nombre d'unités d'émission vendues et leur prix final, de même que l'identité des enchérisseurs qui se sont inscrits à la vente aux enchères, seront publiés le 24 février 2021 sur le site Web du MELCC.

Lien connexe :

L'avis de vente aux enchères no 26 du 17 février 2021 est disponible à l'adresse : www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/avis-resultats.htm.

