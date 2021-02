Les fondations caritatives accumulent de grandes richesses pendant que les organismes de bienfaisance luttent





MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Une nouvelle campagne publique www.increasethegrants.ca/fr (#DonnerPlus) a été lancée cette semaine. Elle demande au gouvernement fédéral de cesser de permettre aux fondations caritatives d'accumuler de plus grandes richesses et d'augmenter le pourcentage de leurs actifs accordé aux organismes de bienfaisance en difficulté qui aident à servir des millions de Canadiens dans le besoin. Lancée par le leader philanthropique John Hallward, la campagne #DonnerPlus appelle les fondations à revenir à leur ratio de dépenses comme il y a dix ans.

« À l'heure où les organismes de bienfaisance canadiens s'efforcent de répondre à la demande croissante de leurs services, nous devons nous assurer que les fondations font leur juste part. Le COVID a exacerbé ce besoin», dit Hallward. «Étant donné que l'argent des contribuables a été utilisé pour développer ces fondations (par le biais de crédits d'impôt pour dons de bienfaisance), nous sommes en droit d'attendre que notre argent soit utilisé pour faire une différence et non pour rester inactif, enfermé dans les comptes d'investissement des fondations». Hallward ajoute : «Remettre le bien à demain n'aide en rien. La souffrance s'aggrave plus vite que l'argent s'accumule dans les comptes des fondations».

Outre M. Hallward, d'autres personnes font de plus en plus entendre leur voix, dont l'honorable Ratna Omidvar, sénatrice indépendante de l'Ontario : «En ces temps difficiles, tous les secteurs de la société doivent ramer ensemble. Les fondations privées ont été généreuses, mais il est temps d'augmenter leur Quota de Décaissement annuel afin qu'elles puissent aider davantage dans la relance de la crise du COVID».

Selon un sondage Ipsos réalisé en 2020 :

Les Canadiens ne sont pas conscients de cet "Écart Caritatif" croissant : la demande croissante de services caritatifs versus la capacité de les financer.

Les Canadiens ne savent pas comment fonctionnent les fondations ni qu'elles ont accumulé plus de 80 milliards de dollars d'actifs.

Lorsqu'ils en ont été informés, 87 % des Canadiens soutiennent l'idée que les fondations devraient être tenues d'accorder davantage de subventions pour aider à combler cet écart caritatif.

«Le défi supplémentaire est que les organismes de bienfaisance canadiens n'osent pas parler du problème parce qu'ils craignent les répercussions de la main proverbiale qui les nourrit», déclare M. Hallward, qui ajoute : «Nous avons donc besoin que le gouvernement fédéral intervienne et exige des fondations qu'elles fassent mieux, car les fondations ne le font pas volontairement».

Depuis 1970, les fondations ont toujours été mandatées à débourser annuellement un montant minimum de leurs fonds (le Quota de Décaissement ou QD) pour prévenir justement l'accumulation de capital. Cependant, au cours des 50 dernières années, des fondations ont fait pression sur les gouvernements précédents pour qu'ils réduisent le QD à quatre reprises. Aujourd'hui, ce QD ne représente que 3,5 % des actifs. Entre-temps, les actifs des fondations ont connu une croissance annuelle moyenne de 12 % au cours des six dernières années. Au cours de cette même période de croissance rapide, les fondations ont diminué le pourcentage réel des actifs alloués aux organismes de bienfaisance.

La campagne #DonnerPlus vise à sensibiliser à cette croissance rapide des actifs des fondations et à la diminution des subventions. L'objectif est de faire en sorte que davantage d'argent soit accordé chaque année pour aider à répondre aux besoins sociaux urgents, plus rapidement. Le site web comprend :

Une pétition en ligne;

Une application pour envoyer un courriel aux élus;

Des liens vers les médias sociaux;

Un appel aux Canadiens pour qu'ils se joignent au mouvement afin d'aider à la sensibilisation à Ottawa .

Hallward invite tous les Canadiens à exprimer leur souhait de voir une politique meilleure et améliorée.

«Ce n'est pas seulement une bonne politique; c'est de la bonne politique. L'augmentation du QD déclencherait immédiatement des milliards de dollars supplémentaires pour les organismes de bienfaisance, chaque année, sans que cela ne coûte un sous au trésor public.» Cet effort s'adresse directement aux 2 millions d'électeurs canadiens employés dans notre secteur à but non lucratif, et aux millions d'autres engagés comme bénévoles et donateurs. Avec 8 % du PIB, ce secteur est plus important que les secteurs de l'automobile, de la foresterie et de la pêche. Il mérite un soutien approprié.

M. Hallward reconnaît que certaines fondations pourront protester, car elles préfèrent préserver leur capital et accroître leur fortune en vue d'un soutien caritatif à l'avenir. Il rejette cette proposition comme étant non fondée : « Il y aura toujours de nouveaux philanthropes à l'avenir. La croissance rapide actuelle des fondations privées et des fonds à vocation en est la preuve. Nous n'avons pas besoin que les fondations conservent leur argent pour les générations qui ne sont pas encore nées, mais qu'elles utilisent l'argent des contribuables plus tôt pour aider à résoudre les problèmes sociaux rapidement.»

Pour plus d'information sur cette campagne, visitez https://www.increasethegrants.ca/fr/

