Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats





OTTAWA, ON, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats, aussi appelée la Journée de la main rouge :

« Les enfants ont le droit de grandir dans un environnement sûr, d'avoir accès à des soins de base, de recevoir une éducation et, surtout, d'être des enfants. Les enlever à leur famille et les placer en première ligne d'un conflit, c'est les priver de ces droits fondamentaux.

« Qu'ils soient entraînés au combat, équipés d'armes meurtrières, utilisés comme espions, exploités sexuellement ou forcés de se marier, les enfants soldats sont confrontés à une violence et à des abus inimaginables qui leur laissent des cicatrices durables. Ces pratiques horribles doivent cesser.

« C'est pourquoi, chaque année en ce jour, nous réaffirmons notre engagement de longue date à mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans les conflits armés. Depuis 2017, le Canada a mobilisé une centaine de pays pour qu'ils adhèrent aux Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats. Ces principes ont été élaborés en collaboration avec l'Institut Dallaire pour les enfants, la paix et la sécurité, les Nations Unies, les États membres de l'ONU et d'autres organisations. Ils contribuent à protéger les enfants en préconisant l'éducation, la formation et la prévention.

« Aucun enfant ne devrait porter le poids d'un conflit ou être forcé de participer à des actes de violence. Le Canada continuera de lutter sans relâche contre l'utilisation d'enfants soldats et de rassembler les pays afin qu'ils adhèrent aux Principes de Vancouver et les mettent en oeuvre. Car les enfants ont le droit d'être des enfants, loin des atrocités de la guerre. »

