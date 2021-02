Semaine québécoise de la canne blanche : le RAAQ tire un bilan positif et diffuse deux plates-formes numériques pour l'animation d'ateliers virtuels





MONTRÉAL, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) fait un bilan positif de l'édition 2021 de la Semaine québécoise de la canne blanche, un événement de sensibilisation à l'importance de l'accessibilité universelle.

Événement phare de cette semaine thématique, une importante étude a été dévoilée par le RAAQ à propos des impacts de la COVID-19 sur les personnes ayant une limitation visuelle. Un webinaire a également été tenu dans le cadre de cet événement afin de présenter les résultats de l'enquête et de permettre un échange entre quatre experts provenant de milieux diversifiés afin de mettre en perspective les données récoltées et échanger sur celles-ci.

Les activités de cette année se sont essentiellement déroulées en ligne en raison de la pandémie, démontrant la nécessité de réfléchir l'accessibilité à l'information pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Constatant l'importance d'outils numérique pour le soutien et l'accompagnement des personnes aveugles ou malvoyantes, le RAAQ souhaite maintenant clore la Semaine québécoise de la canne blanche par la diffusion de deux plates-formes en ligne facilitant l'organisation et l'animation d'ateliers de discussion à l'intention des personnes ayant une limitation visuelle et des organismes leur offrant des services, que ce soit dans le milieu communautaire, scolaire ou dans le réseau de la santé et des services sociaux. Le tout, en misant sur une approche d'éducation populaire autonome.

La plate-forme Déficience visuelle et résilience - Brèves biographies des nôtres, réalisée en partenariat avec la fondation Hector-Cypihot, offre plus d'une cinquantaine de biographies inspirantes sur le parcours de personnes vivant avec une limitation visuelle, aux parcours et milieux variés, certaines étant aveugles de naissance, tandis que d'autres ont perdu la vue au cours de leur vie. Un guide d'animation est également offert aux intervenantes et intervenants afin de mener des ateliers de réflexion pouvant être réalisés entièrement en ligne.

De plus, dans le cadre du Projet Emploi, le RAAQ propose une trousse d'animation sur l'emploi des personnes en situation de handicap visuel, en partenariat avec l'Institut Nazareth et Louis-Braille, une installation du CISSS de la Montérégie-Centre. Cette trousse rend disponibles les outils nécessaires à l'animation de rencontres de réflexion autour de la situation d'emploi des personnes aveugles et malvoyantes.

Alors que se termine cette semaine remplie d'activité, le RAAQ tient à remercier chaleureusement toutes les personnes ayant contribué à l'organisation de la Semaine québécoise de la canne blanche, tant à l'échelle nationale que dans les associations régionales. Le succès de cet événement repose sur le dévouement et l'énergie de toutes ces personnes qui ont à coeur la défense des droits des personnes vivant avec une limitation visuelle.

À propos du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec

Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) a pour mission de promouvoir et de défendre les droits des personnes aveugles et amblyopes du Québec, afin de favoriser leur intégration à part entière dans tous les domaines de l'activité humaine. Notre fédération représente 21 associations travaillant avec les personnes en situation de handicap visuel partout au Québec.

