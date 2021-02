Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 12 au 15 février - Entraves majeures sur le réseau autoroutier





MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur l'autoroute 40 et le pont de l'Île-aux-Tourtes en direction est. Ce secteur est à éviter dans la mesure du possible, surtout pour les camions puisque le pont leur sera interdit.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

AUTOUROUTE 40 / PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES

De samedi 7 h à dimanche 18 h

Pont interdit aux camions en direction est

Entre Vaudreuil-Dorion et Senneville (île de Montréal), sur l'A-40 EST et le pont de l'Île-aux-Tourtes, fermeture partielle de 2 voies sur 3

Détour, camions seulement : en amont, via A-30 EST, sortie 5 pour A-20 EST et sortie 39 pour boulevard des Anciens-Combattants.

Rappel : il est interdit aux camions de circuler sur la voie de droite du pont et ce, en tout temps et dans les deux directions, pour des raisons de sécurité (fermeture des accotements). Ainsi, lors d'une entrave partielle des voies de gauche et centre, l'accès au pont leur est interdit puisque seule la voie de droite est disponible.

Note : en raison des conditions climatiques défavorables prévues pour samedi et dimanche et de la nature des travaux, ceux-ci pourraient être annulés.

SECTEUR ÎLE DES SOEURS

Samedi, de 6 h à 22 h

Sur l'A-15 SUD, fermeture de la sortie 57-N (chemin de la Pointe-Nord)

Détour : continuer sur le pont Samuel-De Champlain, faire demi-tour à la sortie 6 (R-132, boulevard Taschereau) à Brossard, revenir sur le pont et sortie 58.

Facultatif : en amont, les usagers peuvent prendre la sortie 57-S (boulevard de l'Île-des-Soeurs).

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR).

À PRÉVOIR

À Montréal (arr. Lachine ), dans l' échangeur Saint-Pierre , fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant de l'A-20 EST à la R-138 OUEST (vers le pont Honoré- Mercier) de dimanche 23 h jusqu'au 7 mars

), dans l' , fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant de l'A-20 EST à la R-138 OUEST (vers le pont Honoré- dimanche 23 h jusqu'au À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture de la rue Notre-Dame Ouest en direction est, entre le boulevard Monk et le chemin de la Côte- Saint-Paul (sous l'A-15), de dimanche 22 h jusqu'à la fin février. En direction ouest, 1 seule voie disponible.

RAPPELS

Rond-point Dorval : à Dorval , fermeture complète de l'autoroute 20 dans les deux directions entre les sorties 56 (A-520, avenue Dorval ) et les entrées suivantes et de l'autoroute 520 en direction ouest entre la sortie 1-E (avenue Cardinal) et le rond-point Dorval jusqu'au printemps 2021

Aussi, fermeture du rond-point Dorval sous les ponts d'étagement de l'autoroute 20. Les tronçons du rond-point permettant les mouvements est et ouest demeurent toutefois ouverts

Pont Pie-IX / R-125 : une seule voie disponible par direction en tout temps (pas de gestion dynamique des voies pendant les heures de pointe), jusqu'au 22 février

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

