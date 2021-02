SoftServe obtient la compétence VMware Master Services sur VMware Cloud on AWS





SoftServe, autorité numérique et société de consultance de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu avec succès la compétence VMware Master Services sur VMware Cloud on AWS. Cette compétente prouve que SoftServe s'engage à aider les organisations à accélérer leur transformation numérique en tirant parti de ses capacités validées de délivrance de services autour des technologies avancées VMware.

« En tant que partenaire principal de VMware, SoftServe bénéficie d'une maîtrise technique avancée, d'une expertise de délivrance et d'une réussite éprouvée des clients dans le cadre du déploiement de solutions de cloud hybride utilisant VMware Cloud on AWS », a déclaré Todd Lenox, vice-président des alliances et partenariats mondiaux chez SoftServe. « Notre capacité à fournir aux clients une transition fluide et homogène vers le cloud leur permet d'exécuter des applications dans l'environnement VMware Cloud Infrastructure, et de bénéficier d'un accès à un large éventail de services AWS. »

« VMware est ravie de récompenser SoftServe qui obtient la compétence Master Services sur VMware Cloud on AWS. Cet accomplissement démontre aux clients que les partenaires tels que SoftServe sont investis, engagés, et qu'ils bénéficient d'une expertise validée dans les technologies VMware », a déclaré Sandy Hogan, vice-présidente principale des ventes mondiales commerciales et des partenariats chez VMware. « SoftServe est un partenaire VMware précieux, et nous saluons leurs efforts dans l'obtention de cette distinction VMware. »

Les compétences VMware Master Services sont conçues pour aider les partenaires à exposer leurs solutions axées sur les clients ainsi que leur maîtrise technique, grâce à une expertise ainsi qu'à des réussites éprouvées dans un secteur d'activité spécialisé. Ces compétences permettront également aux partenaires de se différencier dans cinq domaines de solutions spécifiques.

Les partenaires VMware peuvent obtenir des compétences VMware Master Services en :

Gestion et automatisation cloud ? désigne une expertise dans la délivrance de solutions et services VMware Cloud Management and Automation, grâce à une compréhension approfondie ainsi qu'à une exécution des principes de conception et méthodologies de gestion cloud.

? désigne une expertise dans la délivrance de solutions et services VMware Cloud Management and Automation, grâce à une compréhension approfondie ainsi qu'à une exécution des principes de conception et méthodologies de gestion cloud. Virtualisation des centres de données ? désigne une expertise dans la délivrance d'environnements VMware vSphere et de services d'infrastructures numériques, grâce à une compréhension approfondie ainsi qu'à une exécution des principes de conception et méthodologies de virtualisation des centres de données.

? désigne une expertise dans la délivrance d'environnements VMware vSphere et de services d'infrastructures numériques, grâce à une compréhension approfondie ainsi qu'à une exécution des principes de conception et méthodologies de virtualisation des centres de données. Bureau et mobilité ? désigne une expertise dans la conception, l'installation et la maintenance des solutions VMware Workspace ONE et VMware Horizon, grâce à une compréhension approfondie ainsi qu'à une exécution des principes de conception et des méthodologies en matière de bureau et de mobilité, afin de délivrer des espaces de travail numériques évolutifs et fiables.

? désigne une expertise dans la conception, l'installation et la maintenance des solutions VMware Workspace ONE et VMware Horizon, grâce à une compréhension approfondie ainsi qu'à une exécution des principes de conception et des méthodologies en matière de bureau et de mobilité, afin de délivrer des espaces de travail numériques évolutifs et fiables. Virtualisation de réseau ? désigne une expertise dans la délivrance d'environnements et services VMware NSX, grâce au déploiement ainsi qu'à l'optimisation des capacités de l'environnement NSX.

? désigne une expertise dans la délivrance d'environnements et services VMware NSX, grâce au déploiement ainsi qu'à l'optimisation des capacités de l'environnement NSX. VMware Cloud on AWS ? désigne une expertise dans la délivrance de solutions de cloud hybride basées sur VMware Cloud on AWS. Ce service fournit un moyen opérationnellement constant et familier d'exécuter, de gérer et de sécuriser des applications dans un environnement informatique hybride.

Le programme VMware Partner Connect dote les partenaires de la flexibilité requise pour répondre aux besoins des clients, en rendant plus accessibles les technologies et services VMware. Les partenaires jouissent d'une vaste expérience qui délivre simplicité, choix et innovation, et qui distingue et récompense les partenaires en fonction de la valeur qu'ils apportent aux clients.

SoftServe met en oeuvre les solutions VMware en tirant parti de son expertise dans les domaines de l'adoption cloud, du DevOps, ainsi que des services de modernisation des applications de bout en bout. Grâce à son succès dans les domaines du développement avancé de logiciels et de l'automatisation, SoftServe facilite la réduction des délais de cycle de développement et des coûts de déploiement, tout en délivrant vitesse, agilité et efficiences supérieures à grande échelle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page des partenaires VMware de SoftServe.

À propos de SoftServe

SoftServe est une autorité du numérique qui conseille et fournit à l'avant-garde de la technologie. Nous révélons, transformons, accélérons, et optimisons la façon dont les entreprises et les sociétés de logiciels mènent leurs affaires. Grâce à notre expertise dans les secteurs de la santé, de la vente au détail, de l'énergie, des services financiers, des logiciels, et plus encore, nous mettons en oeuvre des solutions de bout en bout pour fournir l'innovation, la qualité, et la vitesse auxquelles s'attendent les utilisateurs de nos clients.

SoftServe fournit une innovation ouverte : depuis la génération de nouvelles idées convaincantes, jusqu'au développement et à la mise en oeuvre de produits et de services transformationnels. Notre travail et notre expérience client sont bâtis sur le principe d'une expérience empathique et axée sur l'humain, garantissant ainsi la continuité du trajet, du concept au lancement. Nous donnons aux entreprises et aux sociétés de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d'accélérer le développement de solutions, et de rivaliser vigoureusement dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Où que vous vous trouviez dans votre parcours.

Consultez notre site Web, notre blog, et nos pages LinkedIn, Facebook, et Twitter.

VMware, vSphere, Workspace ONE, Horizon, et NSX sont des marques déposées ou des marques commerciales de VMware, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Les autres marques et noms mentionnés dans ce communiqué peuvent être des marques de commerce de leurs entités respectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

