Toponymes coups de coeur 2021 - Les noms Chute des Pitounes Volantes e Rue Awacak, coups de foudre toponymiques de l'année!





QUÉBEC, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les Québécoises et les Québécois ont craqué pour le nom Chute des Pitounes Volantes et l'ont élu Toponyme coup de foudre du public, alors que le nom Rue Awacak a reçu le titre de Toponyme coup de foudre de la Commission de toponymie.

Le nom Chute des Pitounes Volantes a conquis le coeur du public par son originalité, sa capacité à inspirer des images fortes et riches ainsi que par sa pertinence avec le lieu qu'il désigne. Ce toponyme a été attribué à une chute située sur le cours du ruisseau des Pitounes Volantes, qui coule sur le territoire du parc national de la Jacques-Cartier. Son nom fait référence aux rondins de quatre pieds connus sous le nom populaire de pitounes, qui étaient relâchés du haut de cet accident hydrographique à l'époque de la drave.

Le nom Rue Awacak désigne une voie de communication située à Trois-Rivières, dans la région de la Mauricie. Ce toponyme d'origine attikamek signifie « petit être de lumière » ou « enfant ». On le prononce a-wa-chak et il est possible d'entendre sa prononciation sur le site Web de la Commission. C'est notamment grâce à sa capacité à inspirer des images fortes et riches, à sa valeur poétique et à sa contribution à la mise en valeur du patrimoine culturel du Québec que le nom Rue Awacak a particulièrement séduit la Commission.

Faits saillants

Depuis 2013, la Commission dévoile annuellement ses douze Toponymes coups de coeur, choisis parmi les noms de lieux officialisés au cours de l'année précédente.

Cette année, les douze Toponymes coups de coeur désignent des lieux situés dans neuf régions du Québec :

Allée du Chafaud , Côte-Nord-du-Golfe-du- Saint-Laurent (Côte-Nord);

, Côte-Nord-du-Golfe-du- (Côte-Nord);

Chemin des Saumoniers , Saint-Elzéar (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine);

, Saint-Elzéar (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine);

Chute des Pitounes Volantes , Lac-Jacques-Cartier (Capitale-Nationale);

, Lac-Jacques-Cartier (Capitale-Nationale);

Édifice des Chemins-d'Été , Vaudreuil-Dorion (Montérégie);

, (Montérégie);

Gueule de la Damnée , Saint-Damase -de-L'Islet (Chaudière-Appalaches);

, -de-L'Islet (Chaudière-Appalaches);

Lac Petapan , Lac-au- Brochet (Côte-Nord);

, Lac-au- (Côte-Nord);

Montagne des Pas de Géants , Saint-Siméon (Capitale-Nationale);

, Saint-Siméon (Capitale-Nationale);

Parc des Trois-Bérets , Saint-Jean-Port-Joli (Chaudière-Appalaches);

, (Chaudière-Appalaches);

Parc du Ruisseau-du-Pont-à-l'Avoine , Montréal;

, Montréal;

Place des Rochelais , Matane (Bas-Saint-Laurent);

, (Bas-Saint-Laurent);

Rue Awacak , Trois-Rivières (Mauricie);

, Trois-Rivières (Mauricie);

Rue des Paillettes-d'Or , Sherbrooke (Estrie).

, (Estrie). Pour la deuxième année, la Commission offrait aux Québécoises et aux Québécois la possibilité de voter pour choisir le Toponyme coup de foudre du public.

L'an dernier, c'est le nom Place des Fleurs-de-Macadam qui avait remporté le vote du public, et c'est le nom Pointe Qiavik qui avait été élu coup de foudre de la Commission.

qui avait remporté le vote du public, et c'est le nom qui avait été élu coup de foudre de la Commission. Créée en 1912, la Commission procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.

En 2020, la Commission a officialisé quelque 1 200 noms de lieux.

Liens connexes

Site Web de la Commission de toponymie : https://toponymie.gouv.qc.ca

Fiche du toponyme Rue Awacak (et prononciation fournie par un fichier sonore) : https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=439462

(et prononciation fournie par un fichier sonore) : https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=439462 Fiche du toponyme Chute des Pitounes Volantes : https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=440659

SOURCE Commission de toponymie

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 10:53 et diffusé par :