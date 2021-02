Vision Lithium produit du carbonate de lithium d'une pureté de 99,99% à partir du spodumène de la propriété Sirmac Lithium





VAL-D'OR, QC, le 11 févr. 2021 /CNW/ - Vision Lithium inc. (TSXV: VLI) (OTC: ABEPF) (la « société » ou « Vision Lithium ») est heureuse d'annoncer qu'elle a produit du carbonate de lithium (Li 2 CO 3 ) à 99,9%, dérivé de concentré de lithium fabriqué à partir de minerai de spodumène de sa propriété Sirmac Lithium détenue à 100% au laboratoire de Lakefield de SGS Canada inc. (SGS). SGS a également produit l'échantillon de concentré de lithium titrant 6,2% Li2O (voir le rapport de gestion du premier trimestre de 2019 sur SEDAR), qui a été utilisé comme point de départ pour le carbonate de lithium. Pour rappel, la propriété Sirmac, est située à environ 200 kilomètres au sud de la mine de lithium Whabouchi et à 180 kilomètres par route au nord-ouest de Chibougamau, Québec. Il se compose de 35 claims miniers couvrant environ 1 573 hectares.

Yves Rougerie, président et chef de la direction de Vision Lithium, a déclaré: « Il s'agit d'une étape importante pour prouver qu'un carbonate de lithium de qualité batterie peut être fabriqué à partir de minerai de lithium extrait du projet Sirmac. C'est une étape technique importante pour toute entreprise de lithium de montrer que toute la chaîne de valeur est techniquement réalisable. »

Des échantillons d'affleurement et des échantillons de carottes de forage du programme de forage 2018 ainsi que du programme de forage de Nemaska de 2012 sur la zone principale n° 5 ont été envoyés à SGS pour des essais métallurgiques dans le cadre d'un programme d'essais métallurgiques au niveau de l'évaluation économique préliminaire (ÉÉP). Les échantillons ont été combinés en un composé principal, un composite de haute qualité et trois échantillons de variabilité, selon les instructions fournies par Vision Lithium. Le programme d'essais métallurgiques comprenait la préparation d'échantillons, l'analyse minéralogique, la broyabilité, la séparation magnétique, la séparation des liquides lourds, la séparation en milieu dense (SMD) et les tests de flottation. Les tests ont permis de récupérer 88,3% du lithium à une teneur de 6,23% Li 2 O. Suite à la réception de ces excellents résultats, SGS a produit une quantité de 91,9 grammes de carbonate de lithium de très haute pureté en 2020.

Les résultats des échantillons de carbonate de lithium confirment que toutes les spécifications relatives aux oligo-éléments sont respectées et qu'il s'agit d'un produit haut de gamme. Spécifications pour les échantillons finaux de carbonate de lithium produits comme indiqué dans le tableau 1.

Méthodologie de production de carbonate de lithium de haute qualité

Pour produire du carbonate de lithium de haute qualité, la solution combinée de lixiviation enceinte (PLS) issue des tests de lixiviation de l'eau (WL-1 à WL-5) a d'abord été purifiée par des étapes d'élimination des impuretés primaires et secondaires. Une purification supplémentaire à > 99,5% a été réalisée par échange d'ions (IX) suivi d'une précipitation au carbonate de lithium. Enfin, un polissage au bicarbonate a été effectué pour atteindre une pureté de niveau batterie > 99,9%. Le diagramme de la production de carbonate de lithium est présenté à la figure 2.

L'information scientifique ou technique dans ce communiqué a été révisée et approuvée par Yves Rougerie, géologue, président et chef de la direction de la société. M. Rougerie est une « personne qualifiée » telle que définie par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Vision Lithium inc.

Vision Lithium inc. est une société d'exploration minière axée sur l'exploration et le développement d'actifs minéraux de haute qualité, dont l'or, le cuivre et le lithium dans des territoires sûrs, principalement au Canada. La Société est dirigée par des experts en exploration minérale d'expérience et des professionnels du monde des affaires. Vision Lithium s'engage à découvrir de nouveaux actifs de classe mondiale et à mettre en production ces actifs, à commencer par la propriété lithium Sirmac située dans le nord du Québec, la propriété cuivre-zinc Dôme Lemieux dans la région de Gaspé au Québec et ses propriétés polymétalliques récemment acquises au Nouveau-Brunswick.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.visionlithium.com, ou communiquer avec nous à l'adresse info@visionlithium.com.

NI LA TSXV NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA TSXV) N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

MISE EN GARDE RELATIVE À L'INFORMATION PROSPECTIVE : Le présent communiqué renferme certains « énoncés prospectifs », au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Parmi les énoncés prospectifs, on compte notamment les énoncés relatifs à ce qui suit : l'impact positif de ce qui précède sur les paramètres économiques du projet, les perspectives à long terme du marché du lithium, le potentiel de la minéralisation, les estimations de seuils de coupure et les plans de la société pour d'autres travaux de forages et d'exploration. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur différentes estimations et hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme étant raisonnables, sont soumises à des risques, à des impondérables et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent considérablement de ce qui est mentionné de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs en cause. Parmi ces facteurs, on compte notamment les suivants : des travaux de forages et d'exploration additionnels pourraient mener la société a conclure qu'il n'y a aucun projet de mine viable pour les propriétés; des impondérables généraux relatifs aux affaires, à l'économie, à la concurrence, à la conjoncture politique et au milieu social; le délai dans l'obtention de l'approbation du conseil d'administration ou des organismes de réglementation, ou le défaut d'obtenir ces approbations; et la capacité de la société d'atteindre ses objectifs d'affaires. Rien ne garantit que ces énoncés prospectifs s'avéreront exacts, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon considérable de ceux qui sont prévus dans les énoncés en cause. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société n'a pas l'intention de modifier ou de mettre à jour des énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, et ne s'engage pas à le faire, sauf tel qu'il est exigé par les lois applicables.

