Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à l'Université Brock





ST. CATHARINES, ON, le 10 févr. 2021 /CNW/ - Pendant que la pandémie de COVID-19 continue d'évoluer, le gouvernement du Canada demeure résolu à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir les industries du secteur des ressources naturelles.

Le député de St. Catharines, Chris Bittle, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., un investissement de 235 000 $ dans l'installation de vingt bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) à l'Université Brock, dans la région du Niagara.

Ces fonds encourageront l'adoption de VE en donnant aux Ontariens des options de recharge plus nombreuses dans leurs lieux de vie, de travail et de loisirs.

Les fonds fédéraux proviennent du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'ambitieux objectif du gouvernement de faire en sorte qu'à compter de 2040 tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des véhicules à émission zéro (VEZ).

Le gouvernement a engagé plus de 600 millions de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures connexes plus accessibles. Ces fonds soutiennent la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide, l'installation de stations de recharge locales, situées par exemple sur la rue, près de commerces de détail, d'immeubles d'habitation ou de lieux de travail, et l'aménagement de stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret et de stations d'hydrogène dans des centres métropolitains. Grâce aux infrastructures qui seront aménagées avec ces investissements, il sera possible de recharger un VE partout au Canada. Des fonds sont aussi réservés à la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération et à l'élaboration de codes et de normes connexes. Pour rendre les VE plus abordables, le gouvernement offre des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $ aux consommateurs canadiens et des déductions fiscales aux entreprises canadiennes qui en achètent.

À ces investissements s'ajouteront les engagements prévus dans le récent Énoncé économique de l'automne, qui propose d'accélérer davantage l'adoption des VEZ en versant un supplément de 150 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour des infrastructures pour VEZ, de même qu'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs qui rendront l'achat de VEZ plus abordable pour les Canadiens.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir plus vert, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Les Canadiens veulent avoir accès à des options plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix. C'est ce que nous leur proposons. Et c'est ainsi que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les investissements dans les infrastructures vertes aident les Ontariens à faire des choix plus écologiques, améliorent la qualité de l'air et réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes fiers d'épauler l'Université Brock dans ses démarches pour offrir des options de transport plus variées aux étudiants, au personnel et à la population locale. »

Chris Bittle

Député, St. Catharines

« Investir dans des bornes de recharge de VE à l'Université Brock est une façon de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050. Cet investissement ouvre la porte à des choix et possibilités plus écologiques, et permet d'aspirer à une économie plus verte et à un avenir plus viable pour les étudiants, les résidents et les voyageurs. »

Vance Badawey

Député, Niagara Centre



« Les nouvelles infrastructures de recharge du campus principal de l'Université Brock contribueront à l'objectif de notre plan stratégique d'améliorer la qualité de vie et le dynamisme dans notre région immédiate et au-delà. Comme le campus est ouvert à la population du Niagara, cet investissement favorisera aussi l'adoption de véhicules électriques dans la région et la réduction des émissions de carbone. »

Scott Johnstone

Vice-recteur adjoint principal, Infrastructures et fonctionnement, Université Brock

« Plus il y aura de bornes de recharge accessibles, moins les consommateurs hésiteront à acheter des véhicules électriques et moins il y aura de rejets de CO 2 dans l'air. Ce projet aide l'Université à poursuivre son engagement en faveur de la gérance environnementale et aura des retombées favorables sur le patrimoine naturel qui contribueront à assurer un avenir durable à la collectivité. »

Ed Wall

Vice-recteur adjoint intérimaire, Services complémentaires, Université Brock

