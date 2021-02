CPS Energy lance un dialogue communautaire sur son plan de ressources Flexible Path, en mettant notamment l'accent sur le charbon





SAN ANTONIO, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- CPS Energy, la plus grande compagnie municipale d'électricité et de gaz naturel des États-Unis, lance un dialogue à l'échelle de la communauté sur les voies qu'elle pourrait suivre pour alimenter San Antonio, Texas, la 7e plus grande ville du pays.

En 2021, le service public lancera un dialogue à l'échelle communautaire en publiant son plan de ressources Flexible PathSM, qui est désormais accessible sur son site Web . Le plan de ressources Flexible Path traite directement du retrait de plusieurs unités à vapeur de gaz vieillissantes qui atteindront leur fin de vie au cours de cette décennie.

Conformément à la stratégie de la société Flexible Path, CPS Energy a développé le nouveau et innovant appel d'offres (Request for Proposal, RFP) FlexPOWER BundleSM. Cet important appel d'offres international a été publié en 10 langues à la fin de l'année 2020. Le processus de soumission des RFP a pris fin le 1er février 2021. La société a entamé son processus d'évaluation et espère commencer à annoncer les projets sélectionnés au début du printemps ou à la fin de l'été.

L'offre FlexPOWER Bundle aidera CPS Energy à étudier les solutions énergétiques les plus efficaces pour remplacer ses anciennes unités à vapeur de gaz mentionnées précédemment, qui seront en fin de vie (environ 55 ans) avant 2030. Voici les composantes de l'offre groupée :

Jusqu'à 900 MW de ressources solaires qui soutiendront le pilier de la responsabilité environnementale .

. Jusqu'à 50 MW de stockage d'énergie qui soutiendra les piliers de la résilience et de la responsabilité environnementale .

et . Jusqu'à 500 MW de capacité de consolidation toutes sources confondues, c'est-à-dire toutes les technologies auxquelles on peut faire appel lorsque les énergies renouvelables ne sont pas disponibles, pour soutenir le pilier de la fiabilité.

REMARQUE : Un mégawatt (MW) est l'unité de représentation de la puissance. Par exemple, 1 MW d'énergie solaire peut alimenter en moyenne 200 foyers par jour en été.

En 2018, CPS Energy a fermé deux anciennes unités de charbon, J. T. Deely 1 et 2, 15 ans plus tôt que prévu. La société a judicieusement remplacé cette capacité de production d'électricité par l'achat d'une nouvelle centrale au gaz naturel. Le nouveau plan de ressources Flexible Path comprend également une présentation des alternatives possibles pour leurs deux unités de charbon restantes et plus récentes, Spruce 1 et 2.

Afin de renforcer l'engagement des clients, CPS Energy ouvre le sujet du charbon à sa communauté. Une partie de cette conversation consistera à expliquer plus en détail comment l'entreprise aspire à trouver une solution équilibrée, réfléchie et efficace pour l'avenir. Pour faciliter les discussions, CPS Energy expliquera comment elle utilise son document Guiding Pillars & Foundation, comme indiqué ci-dessous, pour examiner toutes les stratégies et initiatives majeures, y compris Flexible Path, ainsi que toute solution spécifique de production d'énergie supplémentaire.

L'objectif premier de ce dialogue communautaire est d'impliquer largement les clients tout en sollicitant leurs questions, leurs points de vue et leurs réactions. Ce processus comprendra une série de réunions et d'assemblées virtuelles où les clients entendront les dirigeants et auront la possibilité de poser des questions et de collaborer. Les informations sur la façon de participer seront partagées ce mois-ci.

Comme base des prochaines conversations, les documents de référence disponibles du plan de ressources Flexible Path incluront des hypothèses et des scénarios clés, y compris l'impact estimé sur la facture des clients résidentiels et les projections financières des entreprises. Il est important de noter que le document traite également de l'impact potentiel sur leur main-d'oeuvre. En ce qui concerne l'examen des options possibles pour les deux unités de charbon restantes, deux scénarios distincts ont été élaborés dans le cadre du nouveau plan de ressources.

CAS DE BASE : ? Spruce 1 : remplacer par une offre supplémentaire de FlexPOWER Bundle SM en 2029 ? Spruce 2 : continuer à fonctionner comme une usine à charbon REMPLACER LES UNITÉS DE CHARBON SPRUCE 1 & 2 : ? Avec des énergies renouvelables et batteries REMPLACER ET CONVERTIR : ? Spruce 1 : remplacer par une offre groupée supplémentaire FlexPOWER Bundle SM ? Spruce 2 ? Conversion au gaz naturel

« Lorsque j'ai pris la direction de CPS Energy en 2015, j'ai demandé à nos employés d'adopter une approche « Les clients d'abord », par laquelle nous considérons nos clients comme notre phare et notre inspiration pour fournir un excellent service et nous continuons à prendre des mesures attentionnées pour soutenir toute notre communauté. Je suis fier de dire que nos employés s'appuient sur ces convictions chaque jour, alors qu'ils servent avec diligence le Grand San Antonio. Notre équipe se réjouit d'engager un dialogue solide avec tous nos clients au sujet de notre nouveau plan de ressources Flexible Path », a déclaré Paula Gold-Williams, présidente et directrice générale de CPS Energy. « Des conversations approfondies, larges, ouvertes, constructives, respectueuses et fréquentes, basées sur des faits, des chiffres et des finances sont le meilleur moyen pour San Antonio de déterminer comment évoluer prudemment vers un avenir décarboné d'ici 2050, et peut-être même avant. »

Il est important de préciser qu'aucune décision n'a encore été prise pour fermer prématurément l'une ou l'autre des unités de charbon restantes. Une telle hypothèse n'est prise en compte dans les évaluations de modélisation actuelles que pour soutenir les discussions à venir à l'échelle communautaire.

Outre le plan de ressources Flexible Path et les pièces jointes, un résumé et une vue d'ensemble rédigés par le président directeur général sont également inclus afin de vous fournir un contexte. Ce document général présente les points forts et les points faibles du plan de ressources et peut être consulté ici .

Bien que le service public s'efforce de s'engager activement dans ce dialogue, il est important de noter que le conseil d'administration de CPS Energy doit approuver toutes les décisions importantes en matière de production d'électricité. Au moment opportun, après des conversations longues et fréquentes avec notre communauté et en tenant compte de leurs suggestions, le conseil d'administration autorisera la direction à procéder à un ensemble de solutions viables dans le cadre du plan de ressources.

Continuez à consulter le site Web de CPS Energy, www.cpsenergy.com , pour d'autres documents d'information tels que notre dernier rapport sur le développement durable , nos rapports annuels , et nos programmes utiles pour les clients.

À propos de CPS Energy

Fondée en 1860, CPS Energy est la plus grande entreprise publique d'électricité, de gaz naturel et de services électriques du pays. Elle fournit un service sûr, fiable et à prix compétitif à 860 934 clients de l'électricité et 358 495 clients du gaz naturel à San Antonio et dans certaines parties de sept comtés voisins. Les factures d'énergie combinées de nos clients sont parmi les plus basses des 20 plus grandes villes du pays, tout en générant 8 milliards de dollars de revenus pour la ville de San Antonio depuis plus de sept décennies. En tant que partenaire communautaire fiable et solide, nous nous concentrons en permanence sur la création d'emplois, le développement économique et l'investissement dans l'éducation. Fidèles à notre philosophie « Les clients d'abord », nous sommes animés par notre main-d'oeuvre qualifiée, dont l'engagement envers la communauté est démontré par le bénévolat de nos employés qui redonnent à notre ville et par des programmes visant à apporter de la valeur à nos clients. CPS Energy est l'un des principaux acheteurs publics d'énergie éolienne dans le pays et le numéro un au Texas pour la production d'énergie solaire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1435802/CPS_Energy_Guiding_Pillars_And_Foundation.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1435803/CPS_Energy_Resource_Plan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/528746/CPS_Energy_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 10 février 2021 à 09:00 et diffusé par :