La solution PFaroetm DB de Moody's Analytics remporte le titre de produit ALM buy-side de l'année pour la quatrième fois consécutive





Moody's Analytics a remporté le titre de produit ALM buy-side de l'année lors de l'édition 2021 des Risk Markets Technology Awards pour sa solution PFaroe DB. RiskFirst, propriété de Moody's depuis 2019, s'était également vu remettre ce titre pour son offre PFaroe DB ces trois dernières années.

Les régimes de retraite à prestations définies (Defined Benefit ou DB) et leurs conseillers se doivent d'évaluer les risques d'actifs et de passifs selon une multitude de points de vue et c'est ce que permet justement la solution PFaroe DB. Afin d'approfondir encore plus leur compréhension holistique des risques liés à un plan de retraite, les parties prenantes ont par exemple la possibilité de procéder, en temps réel, à une simulation de crise selon certains scénarios sur la plateforme.

Comme la gestion des régimes de retraite à prestations définies fait intervenir de nombreuses parties (gestionnaires de placement, fiduciaires, actuaires, autres conseillers), il est essentiel que celles-ci jouissent des mêmes perspectives pour en analyser la position. La solution PFaroe DB permet à l'ensemble des parties prenantes de partager la même vision transparente et croisée de la structure financière. En comprenant mieux les performances du régime de retraite, tous les acteurs concernés sont susceptibles de prendre des décisions plus éclairées et plus stratégiques.

« Pour nos clients, jouir d'une visibilité accrue des risques et de la position globale de leur régime de retraite est crucial, particulièrement au moment où les incertitudes liées à la pandémie continuent de planer », a déclaré Matthew Seymour, responsable des solutions buy-side chez Moody's Analytics. « C'est un grand honneur pour nous de les aider à traverser cette période difficile. Nous sommes également très fiers que la solution PFaroe DB ait remporté le titre de produit ALM buy-side de l'année pour la quatrième fois consécutive. Il s'agit d'un hommage au caractère innovant de Moody's Analytics, qui ne fera que croître au fur et à mesure que nous nous doterons de capacités supplémentaires au sein de l'entreprise. »

Ce prix vient étoffer encore un peu plus la reconnaissance de Moody's Analytics par le secteur. Récemment, nous avons aussi remporté le European Pensions Innovation Award (Technology) lors de l'édition 2020 des European Pensions Awards.

