TELUS International annonce la clôture du premier appel public à l'épargne et l'exercice de l'option d'attribution excédentaire des preneurs fermes





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 05 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (TSX : T; NYSE : TU) (TELUS) et sa filiale, TELUS International (Canada) inc. (TSX et NYSE : TIXT) (TELUS International), ont annoncé aujourd'hui la clôture du premier appel public à l'épargne majoré de TELUS International de 42,55 millions d'actions à droit de vote subalterne au prix de 25,00 $ US par action. Ce premier appel public à l'épargne comprenait 5,55 millions d'actions à droit de vote subalterne achetées par les preneurs fermes, qui ont exercé pleinement leur option d'attribution excédentaire d'acheter des actions à droit de vote subalterne supplémentaires de TELUS et de Baring Private Equity Asia (Baring), les actionnaires revendeurs.



Le placement a généré pour TELUS International, TELUS et Baring un produit brut total de 1,06 milliard de dollars américains (1,36 milliard de dollars canadiens), y compris le plein exercice de l'option de surallocation. TELUS International devrait tirer du PAPE un produit net d'environ 490 millions de dollars américains (627 millions de dollars canadiens), un montant qu'elle prévoit affecter au remboursement de ses emprunts contractés en vertu de ses facilités de crédit renouvelables. TELUS International ne recevra aucun revenu des actions à droit de vote subalterne vendues par les actionnaires vendeurs.

Les actions à droit de vote subalterne ont été inscrites à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto le 3 février 2021 sous le symbole boursier « TIXT ».

Les actions à droit de vote subalterne vendues au cours du premier appel public à l'épargne comprenaient environ 21 millions d'actions à droit de vote subalterne de la trésorerie de TELUS International et environ 21,55 millions d'actions à droit de vote subalterne des actionnaires vendeurs. À la clôture du premier appel public à l'épargne, avec le plein exercice de l'option d'attribution excédentaire des preneurs fermes, TELUS détient 67,0 % des droits de vote de TELUS International et 55,2 % des droits de participation, tandis que Baring détient environ 30,7 % des droits de vote de TELUS International et 25,3 % des droits de participation.

J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC ont agi comme cochefs de file teneurs de livre, tandis que Barclays Capital Inc., BofA Securities et CIBC World Markets Inc. ont aussi agi comme coteneurs de livre actifs. Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, RBC Dominion Securities Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capital Inc., TD Securities Inc., Wells Fargo Securities, LLC, et William Blair & Company, L.L.C. ont également agi comme coteneurs de livre actifs. De plus, MUFG Securities Americas Inc., National Bank Financial Inc., Loop Capital Markets LLC et R. Seelaus & Co., LLC ont agi comme cogérants.

Une déclaration d'enregistrement relative au premier appel public à l'épargne comprenant un prospectus a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, qui l'a déclarée en vigueur. De plus, TELUS International a obtenu un visa pour son prospectus de base RFPV définitif déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada, et a également déposé un prospectus RFPV complémentaire auprès de ces autorités. Le prospectus traitant de l'émission est disponible auprès de J.P. Morgan Securities LLC par courrier (aux soins de Broadridge Financial Solutions) au 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-866-803-9204 ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; auprès de Morgan Stanley & Co. LLC par courrier (à l'attention du Prospectus Department) au 180 Varick Street, 2nd floor, New York, NY 10014; auprès de Barclays par courrier (aux soins de Broadridge Financial Solutions) au 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-888-603-5847 ou par courriel à barclaysprospectus@broadridge.com ; auprès de BofA Securities par courrier (à l'attention du Prospectus Department) au NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, ou par courriel à dg.prospectus_requests@bofa.com ; et auprès de CIBC Capital Markets (Marchés des capitaux CIBC) par courrier au 22 Front Street West, Mailroom, Toronto (Ontario) M5J 2W5, par téléphone au 416-956-3636 ou par courriel à michelene.dougherty@cibc.ca .

À propos de TELUS International

TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) conçoit, produit et offre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d'adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Ses solutions et ses fonctionnalités intégrées incluent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, la transformation numérique et les solutions liées au cycle de vie des technologies de l'information, l'annotation des données, l'automatisation intelligente ainsi que des solutions d'expérience client pour tous les réseaux, y compris la modération de contenu, les solutions de confiance et de sécurité, et autres solutions gérées. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s'associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l'hébergement. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com.

À propos de TELUS Corporation

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications oeuvrant dans une foule de domaines : services mobiles, transmission de données et de la voix, services IP, télévision, vidéo, divertissement et sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l'accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l'exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l'hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Relations avec les investisseurs de TELUS Relations avec les investisseurs de TELUS International Ian McMillan Jason Mayr 604-695-4539 604-695-3455 ir@telus.com ir@telusinternational.com Relations avec les médias de TELUS Relations avec les médias de TELUS International Steve Beisswanger Ali Wilson 514-865-2787 604-328-7093 steve.beisswanger@telus.com ali.wilson@telusinternational.com

