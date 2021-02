Le gouvernement du Québec signe un contrat d'approvisionnement en électricité





Le projet éolien de RES mène à la signature d'un contrat d'approvisionnement en électricité

MONTREAL, 4 février 2021 /CNW/ - Systèmes d'énergie renouvelable Canada inc. (RES) est heureuse d'annoncer qu'Hydro-Québec a signé un contrat d'approvisionnement en électricité pour le projet éolien Apuiat S.E.C., un partenariat entre la Nation Innue du Québec et Boralex inc. Ce partenariat permet l'achat du projet éolien de RES de 200MW situé sur la Côte-Nord du Québec, Canada.

RES a débuté le projet en 2012 et s'est alliée à Boralex en 2016 pour développer le projet Apuiat. Il s'agit d'un projet phare pour la Nation Innue qui en sera la propriétaire avec Boralex, RES leur vendant ses intérêts aujourd'hui. Le projet est situé sur le territoire traditionnel des Innus (le Nitassinan).

RES et Boralex ont travaillé conjointement sur la conception du projet et sur l'obtention des permis afférents, s'appuyant sur les 39 ans d'expérience de RES en projets d'énergie renouvelable au Québec et ailleurs dans le monde. La phase de construction du projet génèrera la création d'environ 300 emplois et environ 10 emplois permanents seront créés dans la région pour le maintien des opérations, pour une période de 30 ans.

« En tant que compagnie dédiée à la décarbonisation de la filière énergétique, nous sommes fiers d'avoir initié ce projet et de contribuer à l'engagement du gouvernement du Québec en matière d'énergie propre » a déclaré Peter Clibbon, vice-président directeur du développement chez RES, avant d'ajouter : « notre partenariat avec Boralex a permis d'unir nos forces et de développer un projet de grande qualité, aligné avec les intérêts et les valeurs des communautés locales, tout en contribuant à la lutte aux changements climatiques. »

À propos de RES :

RES est la plus grande entreprise indépendante d'énergie renouvelable au monde, spécialisée dans l'éolien sur terre et en mer, le solaire, le stockage et le transport et la distribution d'électricité. Pionniers de l'industrie depuis 39 ans, nous avons mis en oeuvre 19 GW de projets d'énergie renouvelable à travers le monde et gérons un portefeuille d'actifs opérationnels de 7 GW pour de nombreux clients. Nous comprenons les besoins uniques de nos clients et avons signé 1.5 GW de contrats d'approvisionnement en électricité, permettant l'accès à une production d'énergie à moindre coût. RES emploie 3000 personnes dans 10 pays à travers le monde.

Le siège social de RES Canada est basé à Montréal. La compagnie a participé au développement de 1100MW de projets éoliens construits au Québec et 800MW dans le reste du Canada.

