Lenovo : une stratégie de croissance durable à long terme entraîne des résultats record pour le deuxième trimestre consécutif





Lenovo Group (HKSE : 992) (PINK SHEETS : LNVGY) a annoncé aujourd'hui le chiffre d'affaires record de 17,2 milliards USD du Groupe pour le troisième trimestre, en hausse de 22 % en glissement annuel. Ce trimestre a été le deuxième trimestre record consécutif, poussé par une solide croissance dans tous les groupes d'activités clés, ainsi que dans les activités de transformation de la société. Les résultats ont également établi de nouveaux records, avec un bénéfice avant impôt en hausse de 52 % au T3 en glissement annuel pour atteindre 591 millions USD, tandis que le bénéfice net a également augmenté de 53 % en glissement annuel, se hissant à hauteur de 395 millions USD. La croissance soutenue de Lenovo a été boostée par le portefeuille de produits innovants de la société, qui s'est adapté rapidement pour répondre à la culture de travail, apprentissage et jeu à domicile, d'un monde en pleine évolution, tandis que les investissements dans la transformation continuent de générer des opportunités de croissance à long terme.

Le bénéfice de base par action pour le troisième trimestre s'élevait à 3,31 cents US, soit 25,66 cents HK.

« La réalisation d'un autre trimestre record reflète notre portefeuille de produits innovants et notre excellence opérationnelle, lesquels ont stimulé la croissance dans toutes les activités », a déclaré Yuanqing Yang, président et PDG de Lenovo. « 2020 a été manifestement une année difficile qui a apporté des changements remarquables à notre monde, et pourtant Lenovo a rapidement répondu à un marché transformé par de nouvelles tendances en termes de travail et de mode de vie, et généré de solides résultats. Maintenant, alors que nous commençons à constater les résultats de nos investissements dans la transformation, nous allons continuer d'investir dans la technologie et l'innovation, de promouvoir une transformation intelligente dans divers secteurs, et de créer une croissance durable. »

Perspectives commerciales

Les défis de 2020 persistent, à divers degrés, dans la nouvelle année. Citons notamment des incertitudes géopolitiques continues, des pénuries d'approvisionnement en composants résultant d'une solide demande, et la pandémie mondiale de COVID-19. Néanmoins, en tant que société mondiale présente sur 180 marchés et avec plus de 30 sites de fabrication à travers le monde, les perspectives pour 2021 demeurent positives. La nouvelle norme mondiale de travail, d'apprentissage et de jeu à domicile continuera de générer une croissance durable à long terme pour ce qui est de la demande en appareils et des exigences cloud/infrastructure.

Vue d'ensemble des groupes d'activités

Le groupe Périphériques intelligents (Intelligent Devices Group, IDG) de Lenovo continue de mener la croissance du Groupe, le groupe PC et Appareils intelligents (PC and Smart Devices, PCS) ayant généré un autre trimestre historique. Le chiffre d'affaires de 14 milliards USD, en hausse de 27 % en glissement annuel, a été accompagné d'un RCAI en hausse de 35 % en glissement annuel pour s'établir à 925 millions USD avec une marge bénéficiaire record de 6,6 %. Les résultats du trimestre ont été propulsés par l'excellence opérationnelle de Lenovo qui a capturé la demande croissante à l'échelle mondiale, et un portefeuille de produits innovants qui s'est rapidement adapté pour répondre à l'évolution des besoins des clients qui travaillent, apprennent et jouent à domicile. Une focalisation sur l'innovation et les segments à forte croissance a permis d'étendre la dominance de Lenovo en tant que numéro 1 dans le segment des PC, avec une part de marché record de 25,3 % à l'échelle mondiale. Tous les marchés géographiques ont affiché une solide performance, l'Amérique du Nord ayant réalisé une croissance de 60 % de son volume en glissement annuel, l'EMOA devenant pour la première fois numéro 1 en termes de part de marché, l'Asie-Pacifique améliorant sa rentabilité pour atteindre un nouveau record, et la Chine augmentant ses expéditions de 30 % en glissement annuel. Le Groupe considère que la croissance en glissement annuel du marché des PC traduit une tendance à long terme dans le secteur de la technologie, appelée à durer bien au-delà de la pandémie. Les dernières données du groupe IDC ont confirmé que le marché total avait dépassé les 300 millions d'unités en 2020, poussé par un solide T4 de l'année civile. Ceci renforce la thèse de Lenovo selon laquelle les tendances liées au mode de vie impliquant le travail, l'apprentissage et le jeu à domicile génèreront un appareil par personne et continueront de stimuler la demande pour les PC, tablettes et appareils intelligents, à long terme. Lenovo restera focalisée sur une combinaison d'innovation pour capturer les nouvelles exigences des clients, et d'excellence opérationnelle pour capturer cette solide demande future.

La deuxième unité commerciale d'IDG, le Groupe d'activité mobile (Mobile Business Group, MBG), a généré une croissance à double chiffre du chiffre d'affaires en glissement annuel, et s'est relevée de l'impact de la COVID-19, non seulement en redevenant rentable, mais aussi en atteignant sa rentabilité la plus élevée depuis l'acquisition de l'activité Motorola. Une solide performance en Amérique du Nord et en Amérique latine a étayé une expansion rapide en Europe et en Asie, qui ont enregistré une forte croissance à double et triple chiffre grâce à des relations étendues avec les opérateurs et un mix de produits renforcé. L'activité continuera de tirer parti de son solide portefeuille de produits et de l'innovation 5G pour générer une croissance rentable à l'avenir.

Le Groupe de centre de données (Data Center Group, DCG) a enregistré un chiffre d'affaires record de 1,63 milliard USD grâce à une croissance généralisée tout en améliorant la rentabilité de presque un point, en glissement annuel. Les segments Fournisseurs de services cloud (Cloud Service Providers) et Petites et moyennes entreprises (Enterprise/SMB) ont enregistré une croissance en glissement annuel à prime par rapport au marché. Enterprise/SMB a réalisé un chiffre d'affaires de 1 milliard USD, le montant le plus élevé jamais atteint depuis plus de trois ans, tandis que l'activité Stockage (Storage) a atteint un chiffre d'affaires record et enregistré une croissance supérieure de 11 points à celle du marché. Le chiffre d'affaires du groupe Infrastructure et Services définis par logiciel (Software Defined Infrastructure and Services) a également atteint un nouveau record. TruScale Private Cloud Infrastructure-as-a-Service, de Lenovo, combiné à HANA Enterprise Cloud de SAP, a été bien reçu et génère un solide pipeline de demande, tandis que l'activité a étendu sa position de numéro 1 dans les superordinateurs TOP500. À l'avenir, nous allons capturer la demande croissante en Cloud hybride et en Infrastructure TI, poursuivant ainsi notre croissance à prime par rapport au marché, tout en améliorant la rentabilité.

Les activités Transformation intelligente (Intelligent Transformation) de Lenovo ont continué de faire de remarquables progrès avec un chiffre d'affaires total de Logiciel et Services (Software and Services)* en hausse de près de 36 % pour atteindre un nouveau record de près de 1,4 milliard USD, soit plus de 8 % du chiffre d'affaires total du groupe. Le chiffre d'affaires* de Services annexes (Attached Services), Services gérés (Managed Services) et Services de solutions (Solution Services) a enregistré une croissance de près de 26 %, 73 % et 49 % respectivement, en glissement annuel, tandis que l'activité Appareil en tant que service (Device-as-a-Service) a réalisé une forte croissance à deux chiffres (74 %) en glissement annuel. En outre, le chiffre d'affaires d'E-commerce a augmenté de près de 45 % en glissement annuel, continuant d'établir de nouveaux records. Ces résultats exceptionnels démontrent la signification de la Transformation intelligente en tant que catalyseur de croissance à long terme pour le Groupe. Le regard tourné vers l'avenir, le Groupe y distingue des opportunités de tirer profit de son expérience et de ses capacités pour bâtir des solutions de fabrication intelligente, d'éducation intelligente, et de soins de santé intelligents.

Nouvelle structure organisationnelle pour l'exercice 21/22

Lenovo annonce également aujourd'hui une nouvelle structure organisationnelle visant à capitaliser sur les opportunités de croissance, de la transformation fondée sur les services, au bénéfice du Groupe. Avec prise d'effet le 1er avril 2021, Lenovo réunira les équipes et les capacités de services et de solutions, de l'ensemble de la société, pour former une organisation spécialisée : le nouveau Groupe Solutions et Services (Solutions & Services Group, SSG). Le SSG stimulera encore davantage la transformation de la société en fournissant des activités additionnelles à l'ensemble des secteurs verticaux intelligents, des services annexes, des services gérés et de nos « offres en tant que service », notamment DaaS et Truscaletm.

Les activités de Lenovo seront ainsi structurées en trois principaux groupes d'activité, alignés sur la stratégie 3S de la société : IdO intelligent, Infrastructure intelligente et Secteurs verticaux intelligents (Smart IoT, Smart Infrastructure et Smart Verticals), à savoir IDG (Intelligent Devices Group), axé sur Smart IoT ; ISG (Infrastructure Solutions Group, précédemment nommé DCG, Data Center Group), axé sur Smart Infrastructure ; et SSG, axé sur Smart Verticals & Services. IDG sera dirigé à l'échelle mondiale par Luca Rossi (actuellement vice-président principal et président de PCSD pour les régions EMOA et Amérique latine). ISG continuera d'être dirigé à l'échelle mondiale par Kirk Skaugen. Et le groupe mondial Lenovo Solutions & Services Group (SSG), nouvellement formé sera dirigé par Ken Wong (actuellement vice-président principal et président de PCSD, pour la région Asie-Pacifique).

De plus, les organisations de vente, de Lenovo dans les marchés du monde entier seront divisées en deux : China GEO et International Sales Organization, dirigées respectivement par Liu Jun (actuellement vice-président exécutif et président d'IDG en Chine) et Matt Zielinski (actuellement vice-président principal et président de PCSD en Amérique du Nord), de manière à renforcer les synergies et les rendements entre les groupes d'activités. Ces cinq leaders relèveront directement de Yuanqing Yang et siègeront au sein du comité exécutif de Lenovo (Lenovo Executive Committee, LEC).

Gianfranco Lanci, président corporatif et directeur de l'exploitation chez Lenovo, a également annoncé qu'il comptait quitter la société en septembre 2021 pour prendre sa retraite. Entre-temps, il continuera d'assumer ses fonctions de président et directeur de l'exploitation du Lenovo Group et sera chargé des opérations commerciales mondiales de Lenovo à travers tous les Groupes d'activités et les Ventes.

* revenus facturés

LENOVO GROUP



RÉCAPITULATIF FINANCIER Pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2020 (en millions USD, sauf données par action)

T3 20/21

T3 19/20

Variation en glissement annuel Chiffre d'affaires 17 245 14 103 22 % Bénéfice brut 2 786 2 265 23 % Marge bénéficiaire brute 16,2 % 16,1 % 0,1 pt Charges d'exploitation (2 085) (1 777) 17 % Ratio des frais par rapport au revenu 12,1 % 12,6 % (0,5) pt Bénéfice d'exploitation 701 488 44 % Autres charges hors exploitation - net (110) (98) 12 % Résultat avant impôts 591 390 52 % Impôts (160) (85) 89 % Bénéfice pour la période 431 305 41 % Intérêts minoritaires (36) (47) (23) % Bénéfice attribuable aux actionnaires 395 258 53 % BPA (en cents US) De base 3,31 2,16 1,15 Dilué 3,08 2,07 1,01

