Bboxx et Trafigura s'unissent pour accélérer les progrès de l'ODD 7 de l'ONU en Afrique





Bboxx, un fournisseur d'énergie de nouvelle génération, s'associe à Trafigura, l'une des plus grandes entreprises indépendantes de négoces de matières premières au monde, pour accélérer les progrès en vue d'atteindre le 7e objectif de développement durable des Nations unies (ONU ODD 7) - de l'énergie propre et d'un coût abordable - en Afrique.

Bboxx fabrique, distribue et finance des solutions solaires décentralisées à travers les pays en développement., opérant en Afrique et en Asie. En dix ans, depuis sa création, Bboxx a eu un impact positif sur plus d'un million de personnes grâce à l'énergie propre. La prise de participation minoritaire de Trafigura coïncide avec le début de la prochaine phase de croissance de Bboxx et l'accélération de ses engagements dans les modes de cuisson propre, un aspect essentiel de la lutte contre la pauvreté énergétique et du respect du 7e ODD des Nations unies.

L'inaction face à la crise des modes de cuisson coûte chaque année plus de 2,4 mille milliards de dollars au monde*. L'utilisation du charbon et du bois provoque d'importantes émissions de gaz à effet de serre et de suie noire, et contribue à la déforestation. L'absence de solutions de cuisson modernes nuit également à la santé et à l'égalité des genres, et se traduit par la perte d'opportunités économiques. L'accès à des services modernes de cuisson utilisant le gaz de pétrole liquéfié (GPL) est beaucoup plus propre et représente une étape capitale dans la transition énergétique vers des sources à faible et à zéro émission de carbone.

Cet accord majeur regroupe des compétences complémentaires pour accélérer les progrès en matière d'accès à la cuisine propre en Afrique. La technologie innovante de l'Internet des objets (IdO) de Bboxx et son expérience établie dans le domaine des systèmes solaires domestiques de paiement à la demande (Pay-As-You-Go - PAYG) sont autant d'éléments nécessaires pour offrir un modèle évolutif et distribué de cuisson propre. Bboxx a appliqué cette expertise aux systèmes de cuisson à travers le GPL PAYG dans le cadre de projets pilotes en République démocratique du Congo (RDC), au Rwanda et au Kenya. Elle a multiplié les efforts en RDC après avoir reçu un financement de l'USAID pour le déploiement d'un programme d'accès à la cuisson propre au GPL PAYG.

En tant que leader mondial du GPL, Trafigura jouera un rôle de premier plan dans la croissance future de l'offre de GPL en Afrique. Trafigura s'est récemment fixé des objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre opérationnelles et s'est engagé à accélérer la transition énergétique par le biais de sa division Power and Renewables, qui investit dans des projets d'énergie renouvelable et développe un portefeuille d'investissements dans des entreprises de technologies renouvelables innovantes.

Mansoor Hamayun, PDG et cofondateur de Bboxx, commente : "Nous sommes déterminés à lutter contre la pauvreté énergétique sous toutes ses formes, et il est inacceptable qu'en 2021, des milliards de personnes vivent encore sans avoir accès à des moyens de cuisson propres. Nous sommes encore loin d'atteindre les objectifs du 7e ODD des Nations unies - l'énergie propre pour tous - et à travers la création de partenariats et la collaboration avec de grandes entreprises mondiales comme Trafigura, nous sommes en mesure d'accélérer le progrès, afin de libérer le potentiel et de transformer encore plus de vies pour un monde meilleur."

James Josling, responsable du commerce de l'énergie en Afrique pour Trafigura, déclare : "L'investissement de Trafigura dans la société Bboxx s'inscrit dans notre stratégie visant à continuer à développer les marchés du GPL, un carburant à faible teneur en carbone, pour une cuisine propre. Les modèles commerciaux innovants de Bboxx et son expertise avérée dans la fourniture de services d'énergie renouvelable en font un partenaire idéal et un investissement intéressant pour Trafigura."

Notes aux rédacteurs

* Banque mondiale, Près de la moitié de la population mondiale n'a toujours pas accès aux services de cuisine à énergie moderne, 24 septembre 2020

À propos de Bboxx

Bboxx est un fournisseur d'énergie de nouvelle génération qui transforme les existences et libère les potentiels en rendant l'énergie accessible. Bboxx fabrique, distribue et finance des systèmes solaires décentralisés dans les pays en développement. La société se développe par le biais de partenariats stratégiques et de sa technologie innovante Bboxx Pulse®, une plateforme de gestion complète utilisant la technologie IdO. En fournissant des services énergétiques abordables, fiables et propres, Bboxx mène les gens à l'économie numérique, crée de nouveaux marchés et facilite le développement économique des communautés non connectées au réseau ou sans connexion fiable au réseau. La société a un impact positif sur la vie de plus d'un million de personnes grâce à ses produits et services répartis sur plus de 35 marchés, contribuant directement à 11 des 17 objectifs de développement durable des Nations unies.

À ce jour, Bboxx a déployé plus de 350 000 systèmes solaires domestiques. Bboxx emploie plus de 800 personnes réparties dans neuf bureaux, notamment en République démocratique du Congo, au Kenya, au Rwanda et au Togo, son siège social étant situé au Royaume-Uni et ses activités de production en Chine. En 2019, Bboxx a remporté le prix Zayed du développement durable dans la catégorie Énergie, en reconnaissance de son impact significatif sur le quotidien de personnes du monde entier.

Pour plus d'informations sur Bboxx, consultez son site web à l'adresse suivante https://www.bboxx.com

À propos de Trafigura

Fondée en 1993, Trafigura est l'un des plus grands groupes de négoce de matières premières au monde. Trafigura assure l'approvisionnement, le stockage, le transport et la livraison d'une gamme de matières premières (notamment le pétrole et les produits raffinés, ainsi que les métaux et les minerais) à des clients du monde entier et a récemment mis en place une division de négoce d'énergie et d'énergies renouvelables.

L'activité commerciale est soutenue par des actifs industriels et financiers, dont une participation majoritaire dans le producteur mondial de zinc et de plomb Nyrstar, qui dispose d'exploitations minières, de fonderies et autres en Europe, en Amérique et en Australie; une participation importante dans la société mondiale de stockage et de distribution de produits pétroliers Puma Energy; l'opérateur mondial de terminaux, d'entreposage et de logistique Impala Terminals; le groupe minier Trafigura et Galena Asset Management.

Avec près de 850 actionnaires, Trafigura est détenue par ses employés. Plus de 8 500 employés travaillent dans 48 pays à travers le monde. Trafigura a enregistré une croissance substantielle au cours des dernières années, ses recettes passant de 12 milliards de dollars en 2003 à 147 milliards de dollars en 2020. Le groupe connecte ses clients à l'économie mondiale depuis plus de deux décennies, renforçant la prospérité en faisant progresser le commerce.

Visitez le site : https://www.trafigura.com

