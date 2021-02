Le rhum Flor de Caña reçoit le prix de la durabilité lors des Green Awards 2020





LONDRES, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, une marque de rhum de qualité supérieure produite dans le respect du développement durable, a été honorée du prestigieux « Prix de la durabilité », la plus haute distinction accordée lors des Green Awards 2020 (organisés par The Drinks Business), en reconnaissance du leadership de la marque au sein de l'industrie et de son engagement historique envers les pratiques durables.

Aujourd'hui, Flor de Caña est le seul spiritueux au monde à détenir les deux meilleures certifications de durabilité au monde : Neutralité carbone et commerce équitable. Si cette réalisation a impressionné les juges, ce sont les efforts supplémentaires de cette marque familiale qui lui ont permis de s'imposer comme lauréate du prix, notamment l'utilisation d'une énergie 100 % renouvelable pour distiller son rhum, la plantation de 50 000 arbres par an depuis 2005 et ses programmes de soutien à la communauté locale.

La certification « Carbon Neutral », délivrée par Carbon Trust, garantit aux consommateurs que Flor de Caña compense toutes les émissions de carbone pendant tout le cycle de vie du rhum, du champ au marché. Parallèlement, la certification « Commerce équitable », délivrée par Fair Trade USA, vérifie que le rhum est produit de manière durable en respectant plus de 300 normes rigoureuses en matière de travail, de société et d'environnement.

L'histoire de Flor de Caña a commencé en 1890 lorsqu'un jeune aventurier italien a décidé d'établir une distillerie au pied du volcan le plus haut et le plus actif du Nicaragua, le San Cristóbal. 130 ans et cinq générations plus tard, l'ensemble du processus de production de Flor de Caña se poursuit sous la supervision de la même famille, qui maîtrise l'art de l'élaboration durable du rhum.

À propos du rhum Flor de Caña

Flor de Caña est un rhum de qualité supérieure produit de manière durable et certifié « Carbon Neutral & Fair Trade ». Issu d'une propriété familiale de 1890, il est distillé avec une énergie 100 % renouvelable et vieilli naturellement sans sucre. Il a été élu « Meilleur producteur de rhum de l'année » par le Concours international des vins et spiritueux en 2017. www.flordecana.com

