/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Ministre Monsef fera une annonce à l'appui des femmes et des filles noires/

Avis aux médias - La Ministre Monsef fera une annonce à l'appui des femmes et des filles noires





OTTAWA, ON, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, Greg Fergus, député de Hull-Aylmer, et Marci Ien, députée de Toronto-Centre, pour une annonce virtuelle et une table ronde au sujet du soutien aux femmes et filles noires touchées par la violence fondée sur le sexe.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date : Le mercredi 3 février 2021

Heure : 17 h 30

Inscription:

Les journalistes qui souhaitent participer doivent en faire la demande par écrit à CFC.Media.SWC@cfc-swc.gc.ca avant 14 h (heure de l'Est), le mercredi 3 février pour obtenir le lien à l'événement virtuel.

