CAE prolonge son partenariat stratégique avec CGI





Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

www.cgi.com/fr/salle-de-presse

CGI dirigera la mise en oeuvre du système de gestion intégré en nuage d'Oracle

MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE : GIB) a annoncé la signature d'un renouvellement de contrat de dix ans pour des services de développement d'applications, d'exploitation et de soutien avec CAE, un chef de file mondial en technologies de pointe dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé.

À titre de partenaire stratégique depuis 2014, CGI a joué un rôle déterminant dans la transformation numérique de CAE, notamment dans l'évolution de la stratégie de système de gestion intégré de l'entreprise et dans l'accroissement de la valeur au sein de ses divisions tout en augmentant la sécurité, la conformité, la souplesse et la rentabilité de ses activités quotidiennes de TI.

Cette nouvelle entente prévoit l'ajout d'une gamme de services offerts par CGI afin de continuer d'enrichir l'agilité organisationnelle de CAE, son innovation et son excellence opérationnelle. CGI soutiendra l'environnement technologique de pointe de CAE, en optimisant la performance et l'évolution des applications d'affaires essentiels, y compris la mise en oeuvre et le déploiement du système de gestion intégré en nuage d'Oracle.

« CGI est un partenaire de confiance flexible, dont le savoir-faire nous permet de nous adapter de façon efficace aux besoins changeants de notre secteur d'activité, a souligné Pascal Grenier, vice-président, Exploitation, Technologie et Innovation mondiales de CAE. Les experts locaux et mondiaux de CGI ont les compétences et les technologies émergentes dont nous avons besoin pour accélérer notre transformation tout en continuant d'améliorer nos opérations informatiques et l'efficacité de nos activités, et en réduisant nos risques et nos coûts. »

« Notre relation de longue date et notre maîtrise des activités de CAE nous permettent d'être de meilleurs partenaires et de soutenir les objectifs stratégiques de l'entreprise, a indiqué Michael Godin, vice-président principal, Grand Montréal, CGI. Nous sommes impatients de découvrir ce que nous réserve l'avenir de nos deux entreprises et nous sommes ravis de renforcer notre partenariat pour dix autres années. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 76 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2020, CGI a généré des revenus de 12,16 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Communiqué envoyé le 2 février 2021 à 09:46 et diffusé par :