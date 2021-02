Persévérance scolaire en enseignement supérieur - 25 M$ de bourses d'excellence pour encourager la diplomation dans les domaines d'avenir





QUÉBEC, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, annonce un investissement de 25 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour l'attribution de bourses d'excellence en sciences de l'informatique, en génie informatique et de la construction des ordinateurs et en génie électrique, électronique et des communications. Ces bourses serviront à encourager les étudiantes et étudiants à entreprendre et à compléter leurs études dans des domaines en demande, une priorité du gouvernement afin de relancer l'économie du Québec dans l'après-pandémie.

Les étudiantes et étudiants présentant et maintenant un dossier académique de qualité dans une discipline sélectionnée seront admissibles à ce nouveau programme. Les bourses d'excellence, de l'ordre de 1 000 $ au terme d'un premier trimestre de formation réussi ainsi que de 1 000$ à la diplomation, seront octroyées aux étudiants de premier cycle en sciences de l'informatique, en génie informatique et de la construction des ordinateurs de même qu'en génie électrique, électronique et des communications. Au total, des bourses d'excellence maximales cumulables de 2 000 $ pourront être remises aux étudiants répondant à ces conditions.

Citation :

« L'enseignement supérieur joue un rôle primordial dans notre développement économique et social. La situation atypique actuelle nous démontre non seulement la contribution extraordinaire du corps professoral, mais surtout la volonté, la détermination ainsi que la persévérance de la communauté étudiante à travers la province. Afin que le Québec continue de rayonner, nous devons encourager les inscriptions et la diplomation dans les domaines particulièrement en demande. Aux étudiants inscrits dans ces domaines d'avenir, le Québec a besoin de vous plus que jamais. Votre réussite sera celle du Québec de demain. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

En 2020-2021, près de 5 000 lauréats se partageront 5 millions de dollars en bourses.

Le programme de bourses d'excellence en sciences de l'informatique, en génie informatique et de la construction des ordinateurs et en génie électrique, électronique et des communications sera en vigueur jusqu'en 2024-2025.

ANNEXE

Montant par établissement d'enseignement supérieur destiné aux étudiants inscrits et aux étudiants diplômés dans les programmes de premier cycle d'études visés

Année universitaire 2020-2021

Établissement d'enseignement supérieur Montant attribué Université Laval 477 600 $ Université McGill 606 600 $ Université Bishop's 20 300 $ Université de Montréal 121 700 $ École Polytechnique de Montréal 757 400 $ Université Concordia 1 080 000 $ Université de Sherbrooke 632 700 $ Université du Québec à Montréal 221 000 $ Université du Québec à Trois-Rivières 59 500 $ Université du Québec à Chicoutimi 89 300 $ Université du Québec à Rimouski 34 800 $ Université du Québec en Outaouais 77 200 $ Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 6 600 $ École de technologie supérieure 812 700 $ Université TÉLUQ 2 600 $ Total 5 000 000 $

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 2 février 2021 à 08:30 et diffusé par :