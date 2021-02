RevBits lance la Cyber Intelligence Platform





L'intégration de dix modules de sécurité fait passer la cybersécurité au niveau supérieur tout en réduisant la complexité et les coûts

MINEOLA, New York, 1er février 2021 /CNW/ - RevBits annonce que sa plateforme Cyber Intelligence Platform (CIP), une solution intégrée conçue pour offrir aux entreprises du monde entier une protection sans pareille contre les cyberattaques, est désormais disponible.

Adoptant une approche radicalement nouvelle, CIP de RevBits est la première plateforme de cybersécurité entièrement intégrée à offrir une protection supérieure en partageant des renseignements sur les menaces et d'autres données pertinentes entre dix modules de sécurité différents.

« Le fait que le niveau des menaces dans le cyberespace ne cesse pas d'augmenter et que le nombre d'entreprises se faisant pirater est alarmant indique clairement que le déploiement et la gestion de diverses solutions autonomes ne sont ni efficients ni efficaces, a déclaré David Schiffer, chef de la direction. Comme pour la plupart des ressources d'entreprise, les équipes responsables de la sécurité ont toujours des capacités limitées. Avec une plateforme intégrée unique clé en main, elles seront en mesure de stimuler leur productivité. De plus, cela permettra de consacrer moins de temps et d'argent à la gestion de différents outils et environnements tout en partageant des renseignements pertinents sur les menaces donneront la possibilité d'intervenir de manière plus rapide et proactive. »

Voici les modules qui sont intégrés à la CIP de RevBits :

Sécurité des courriels (Email Security)

Sécurité des terminaux (Endpoint Security)

Détection avancée des attaques (Advanced Exploit Detection)

Détection des menaces sur les terminaux et intervention (Endpoint Detection and Response, EDR)

Technologie de supercherie (Deception Technology)

Gestion des accès privilégiés (Privileged Access Management)

Gestion des sessions privilégiées (Privileged Session Management)

Gestion des mots de passe (Password Management)

Gestion des clés (Key Management)

Gestion des certificats (Certificate Management)

« Basés sur une architecture unique et des technologies brevetées, les modules RevBits ont été conçus de sorte à offrir la meilleure protection possible, a déclaré Mucteba Celik, chef des technologies. Le fait de combiner ces modules dans CIP permet à nos clients d'avoir une vision centralisée de leur cybersécurité, et donc de prendre des mesures immédiates, le tout en naviguant facilement entre les modules. Il s'agit d'une capacité vraiment unique dans le paysage dispersé des logiciels de cybersécurité d'aujourd'hui. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Cyber Intelligence Platform de RevBits, visitez le site www.revbits.com .

Personnes-ressources : Neal Hesterberg, neal.hesterberg@revbits.com

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité novatrice qui consacre ses efforts à offrir à ses clients une protection et un service supérieurs en tirant parti de connaissances spécialisées. RevBits, dont le siège social est à Mineola, dans l'État de New York, a des bureaux situés à Princeton, au New Jersey, à Boston, au Massachusetts et à Anvers (Belgique). Pour obtenir plus de renseignements sur RevBits, veuillez consulter le site www.revbits.com/aboutrevbits .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo_002.jpg

SOURCE RevBits LLC

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 09:00 et diffusé par :