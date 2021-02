TRUFFLE CAPITAL DEMARRE UNE NOUVELLE ANNEE APRES DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES EN 2020 POUR SES BIOMEDTECH COTEES





Truffle Capital :

1. Trois futures licornes BioMedTech, fondées ou co-fondées et accompagnées par Truffle Capital depuis leur origine, génèrent en 2020 des performances remarquables

Abivax (EPA : ABVX), Carbios (EPA : ALCRB) et Carmat (EPA : ALCAR), capitalisent collectivement à ce jour 1,3 milliard d'euros (497, 443 et 379 M? respectivement) et se classent parmi les meilleures performances boursières 2020 pour les entreprises BioMedTech cotées sur Euronext Paris (dont Carbios en premier rang ; groupe des 200 millions à 2 milliards d'euros de capitalisation ; cf. tableau ci-dessous). Ces trois entreprises développent toutes des innovations radicales, qui participent à des révolutions technologiques dans le domaine médical et de la protection de l'environnement.

Les actualités récentes de ces entreprises ont fait l'objet d'un grand retentissement :

19 novembre 2020 : Carbios, entreprise fondée par Truffle en 2011 développe des bioprocédés industriels pour l'économie circulaire des plastiques ; Carbios a publié un article scientifique majeur dans Nature. Carbios a réalisé sa première bouteille en plastique 100% recyclé à partir de textiles. Cette pépite auvergnate, a su attirer des industriels renommés (L'Oréal, Michelin, Nestlé Waters, Novozymes, PepsiCo, Suntory Beverage & Food Europe). Carbios est aujourd'hui au stade de pilote industriel.

Lien : Communiqué/Carbios/Premières bouteilles à partir de déchets textiles

Lien : Communiqué/Carbios/Couverture du margazine Nature

22 décembre 2020 : Abivax, entreprise fondée par Truffle en 2013 développe des médicaments innovants pour traiter des patients atteints de maladies inflammatoires, maladies virales et de cancers. Abivax est déclarée Priorité Nationale de Recherche Covid-19 par le gouvernement dans le cadre de son essai clinique de grande ampleur, miR-AGE, lancé en mai dernier avec ABX464. Cette BioTech a déjà bénéficié de 84 millions d'euros de financements sur l'année.

Lien : Communiqué/Abivax/ Priorité Nationale de Recherche Covid-19

23 décembre 2020 : Carmat, entreprise co-fondée par Truffle, Airbus et le Pr Carpentier en 2008, concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, décroche l'autorisation de mise sur le marché en Europe (marquage CE).

Lien : Communiqué/Carmat/Marquage CE

Pour les informations détaillées, dont les facteurs de risques, concernant ces entreprises, consulter leurs sites respectifs (Carbios: www.carbios.fr; Abivax: www.abivax.com et Carmat: www.carmatsa.com).

Ces résultats illustrent la pratique originale d'entrepreneur-investisseur de Truffle Capital : sourcer dans le monde entier des innovations radicales en biotechnologie et dispositifs médicaux pour bâtir en France des entreprises leaders et les accompagner jusqu'à des stades avancés.

Le Dr Philippe Pouletty, Co-fondateur et Directeur Général de Truffle Capital, indique : « Nous sommes fiers de ces trois entreprises françaises qui n'auraient pas existé sans Truffle. Contribuer à sauver des vies ou à préserver notre planète, à partir de recherches scientifiques et de technologies exceptionnelles et grâce à des équipes de management internationales, permet de faire émerger en France de futurs leaders mondiaux, tout en générant un très bon retour sur investissement pour les fonds d'investissement de Truffle. Nous comptons amplifier nos efforts avec nos nouveaux fonds BioMedTech et Medeor dans l'intérêt des patients et de nos investisseurs. »

Classement par performances boursières des BioMedTech cotées sur Euronext Paris, ayant une capitalisation boursière entre 200 millions et 2 milliards d'euros au 01/01/2020

Classement Entreprise Performance en 2020 (%) Capitalisation boursière (en M?, au 22/01/2021) 1 Carbios 318% 443 2 AB Sciences 276% 752 3 Inventiva 219% 572 4 Valneva 202% 826 5 Gensight Biologics 187% 304 6 Cellectis 56% 1098 7 Abivax 53% 497 8 Carmat 47% 379 9 Innate Pharma -42% 291 10 DBV Technologies -78% 545

Indice Performance en 2020 CAC 40 -7% Next Biotech -6%

Sources : performances du 31/12/2019 au 31/12/2020 ; capitalisations boursières au 22/01/2021. Sont exclues les sociétés du secteur du diagnostic ainsi que les capitalisations boursières inférieures à 200 millions d'euros et supérieures à 2 milliards d'euros au 1er janvier 2020. Ce classement a été établi à partir des données Euronext.

2. De nouvelles entreprises BioMedTech créées par Truffle dans les grands secteurs de la santé

Truffle continue de créer et d'accompagner de futurs leaders BioMedTech visant à traiter des pathologies graves. Les Fonds Early-Stage Truffle BioMedTech Fund dont les closings sont intervenus fin 2019, ont d'ores et déjà permis de financer 8 entreprises fondées sur des innovations radicales prometteuses :

Affluent Medical (Aix en Provence) développe quatre dispositifs médicaux mini-invasifs pour traiter des pathologies cardiaques, vasculaires et urologiques, qui sont déjà à un stade clinique avancé ;

(Aix en Provence) développe quatre dispositifs médicaux mini-invasifs pour traiter des pathologies cardiaques, vasculaires et urologiques, qui sont déjà à un stade clinique avancé ; Artedrone (Paris) conçoit des microrobots autonomes révolutionnaires permettant au radiologue interventionnel de traiter ou de prévenir des accidents vasculaires cérébraux sans l'utilisation de cathéters ;

(Paris) conçoit des microrobots autonomes révolutionnaires permettant au radiologue interventionnel de traiter ou de prévenir des accidents vasculaires cérébraux sans l'utilisation de cathéters ; Bariatek (Paris) développe un dispositif médical mini-invasif pour traiter l'obésité ;

(Paris) développe un dispositif médical mini-invasif pour traiter l'obésité ; Caranx Medical (Nice) développe des robots chirurgicaux autonomes pour la chirurgie vasculaire et la chirurgie viscérale ;

(Nice) développe des robots chirurgicaux autonomes pour la chirurgie vasculaire et la chirurgie viscérale ; Diaccurate (Paris) développe de nouveaux médicaments anti-cancéreux et anti-viraux fondés sur de nouveaux mécanismes en immuno-oncologie ;

(Paris) développe de nouveaux médicaments anti-cancéreux et anti-viraux fondés sur de nouveaux mécanismes en immuno-oncologie ; HoliStick Medical (Paris) développe un dispositif médical pour fermer par voie vasculaire les communications pathologiques entre coeur droit et coeur gauche afin de prévenir les accidents vasculaires cérébraux ;

(Paris) développe un dispositif médical pour fermer par voie vasculaire les communications pathologiques entre coeur droit et coeur gauche afin de prévenir les accidents vasculaires cérébraux ; PKMed (Lyon) développe des implants 3D biocompatibles pour délivrer de manière ciblée des médicaments et pour favoriser la génèse de tissus et d'organes fonctionnels pour des thérapies cellulaires ;

(Lyon) développe des implants 3D biocompatibles pour délivrer de manière ciblée des médicaments et pour favoriser la génèse de tissus et d'organes fonctionnels pour des thérapies cellulaires ; Skinosive (Marseille) développe des technologies de bioadhésivité pour accroitre l'efficacité et diminuer la toxicité potentielle des filtres UV et d'autres composés en dermato-cosmétique.

3. MEDEOR, le nouveau Fonds late-stage BioMedTech de Truffle Capital, vise un premier closing avant l'été

Le nouveau Fonds MEDEOR vise à compléter la chaîne de financement de Truffle en BioMedTech. Il a un objectif industriel clair : investir au moins 600 millions d'euros sur des futures licornes BioMedTech développant, à un stade déjà avancé, des dispositifs médicaux (pour 70%, à un stade pré-commercial, commercial) et des médicaments innovants (pour 30%, en phases II & III des études cliniques), et en position systématique d'investisseur de référence, pour bâtir en France des leaders technologiques révolutionnant la chirurgie et la médecine. Il a obtenu la labellisation du comité des investisseurs partenaires dans le cadre de l'initiative gouvernementale « Tibi ».

Grâce à MEDEOR, Truffle Capital compte continuer son accompagnement de sociétés BioTech et MedTech françaises vers les succès médicaux, commerciaux et internationaux.

4. Truffle : Un modèle performant initié il y a vingt ans

Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de Venture Capital européenne indépendante, spécialisée dans les innovations radicales en Sciences de la Vie (MedTech et Biotech) et les technologies de rupture des secteurs IT (FinTech et InsurTech). Truffle Capital a pour mission d'accompagner la création et le développement de jeunes entreprises innovantes, capables de devenir les leaders de demain. Présidé par Patrick Kron et dirigé par le Docteur Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, Cofondateurs et Directeurs Généraux, Truffle Capital a levé plus de 1,1 milliard d'euros depuis sa création et a accompagné plusieurs dizaines d'entreprises dans les secteurs des sciences de la vie et des technologies digitales. En 2019, Truffle Capital a annoncé la levée de près de 400 millions d'Euros pour ses fonds institutionnels early-stage dont 250 millions d'euros dédiés à la BioMedTech.

L'année 2020 a été marquée par le lancement de nouveaux projets innovants dans ses deux domaines d'expertise (BioMedTech et FinTech/InsurTech) et par des avancées très significatives dans le domaine des Biotechnologies et des Dispositifs Médicaux.

Plus d'informations : www.truffle.com ? Twitter : @trufflecapital

