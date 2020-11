Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse - Le ministre Lionel Carmant prend connaissance des constats et orientations préliminaires





QUÉBEC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, accueille avec le plus grand intérêt les constats et les orientations déposés aujourd'hui par la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Ceux-ci seront analysés en profondeur par le gouvernement et permettront d'orienter les efforts déjà en cours afin d'améliorer l'ensemble des services offerts aux enfants en difficulté et à leur famille.

Ces principaux constats, issus de plus de 4 170 témoignages recueillis à travers le Québec, donnent également un aperçu des recommandaCTIONS finales qui seront rendues par la Commission dans son rapport complet attendu le 30 avril 2021.

Le document déposé aujourd'hui comporte également la nouvelle recommandACTION visant à créer un directeur national de la protection de la jeunesse. Ce dernier aurait pour mandat de voir au développement et à l'harmonisation des pratiques cliniques en protection de la jeunesse afin que les meilleurs standards soient appliqués sur tout le territoire du Québec.

Citation :

« La sécurité et le bien-être de chaque enfant sont au centre des priorités du gouvernement. La création d'un poste de directeur national de la protection de la jeunesse est très intéressante et va dans le sens de ma réflexion. Nous entendons donner suite rapidement à la Commission sur cette recommandation. Les travaux de la Commission sont d'une grande importance, et les constats témoignent du travail colossal accompli. J'en profite également pour remercier tous ceux et celles qui ont partagé leur expérience et qui ont fait entendre leur voix. La volonté de tous de changer les choses pour faire encore mieux pour nos enfants est sans équivoque. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que considérant l'importance et la complexité du mandat, exacerbées par les circonstances exceptionnelles de la pandémie, le gouvernement a accepté la demande de report du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, qui devait être remis le 30 novembre 2020. La Commission s'est toutefois engagée à déposer ses orientations à cette date. Elle a jusqu'au 30 avril 2021 pour soumettre son rapport complet et ses recommandations au gouvernement.

Le gouvernement agit déjà sur plusieurs fronts afin de rehausser la qualité et l'accès aux services pour les jeunes en difficulté et leur famille. Parmi les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les services de protection de la jeunesse au cours de la dernière année, notons qu'une somme de 47 M$ a été injectée pour contribuer à éliminer les listes d'attente, en plus d'un montant de 18 M$ visant à renforcer le mentorat et le soutien clinique aux équipes. À cela s'ajoute un investissement majeur supplémentaire de 90 M$ pour les services aux jeunes en difficulté et leur famille, annoncé le 1er juillet 2020.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 30 novembre 2020 à 11:32 et diffusé par :