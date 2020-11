Un hiver de redoux et hyperactif





L'Aperçu de l'hiver 2020-2021 de MétéoMédia

OAKVILLE, ON, le 30 nov. 2020 /CNW/ - Neige, pluie, records de froid et de chaleur, l'automne 2020 en aura fait vivre de toutes les couleurs sur le plan météo aux Québécois et Canadiens. Mais peut-on s'attendre à un hiver aussi changeant ? Selon l'Aperçu de l'hiver de MétéoMédia, qui brosse le portrait météo de décembre, janvier et février, l'hiver 2020-2021 sera hyperactif et propice aux redoux.

« Cet hiver nous apportera plusieurs événements météorologiques extrêmes à travers le Canada », explique Chris Scott, directeur de la météorologie à MétéoMédia. « Les températures très froides seront présentes dans l'ouest du Canada, alors que pour les provinces plus à l'est, elles seront beaucoup plus clémentes. »

« Malgré le temps doux prévu au Québec, les tempêtes seront très présentes amenant une abondance de précipitations dans la province. », ajoute André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia. « Pour les régions au nord du fleuve, les températures seront suffisamment froides pour profiter pleinement des sports d'hiver. Par contre, plus au sud, les cocktails météo pourraient rendre la vie plus difficile aux amateurs de plein air. »

Voici un aperçu plus détaillé des conditions attendues à travers le pays cet hiver :

Québec & Ontario

Même si quelques poussées d'air arctique seront possibles durant la saison, c'est la douceur qui dominera sur ces provinces. L'air froid bien présent dans le centre et l'ouest du pays facilitera également le développement de systèmes météo costaux qui amèneront une grande variété de précipitations (neige, pluie, grésil, pluie verglaçante) sur ces secteurs. Pour ce qui est des chances d'avoir un Noël blanc dans le sud du Québec et de l'Ontario, il faudra malheureusement attendre les derniers jours précédant les Fêtes pour avoir un portrait plus précis.

Ailleurs au Canada

La Colombie-Britannique et les Prairies auront droit à des températures très froides durant l'hiver. Le vortex polaire se glissera sur ces régions à de nombreuses reprises, ce qui amènera de longues périodes sous les normales. La plupart des régions de l'ouest du pays auront aussi droit à une abondance de neige, ce qui sera parfait pour les sports d'hiver en montagne.

Tout comme leurs voisins de l'est du continent, les provinces de l'Atlantique connaîtront un hiver doux, évitant le temps glacial pour la majorité de l'hiver. Les précipitations s'annoncent pour leur part au-dessus des normales avec un risque accru de précipitations verglaçantes par moments.

Dans les prochaines semaines, les Canadiens devront porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes alors que la météo et les conditions routières seront amenées à changer rapidement et subitement. Il est possible de prévoir le tout en visitant www.meteomedia.com ou en téléchargeant l'application MétéoMédia disponible pour iOS et Android.

MétéoMédia : Aperçu de l'hiver 2020-2021 Régions Températures Précipitations Colombie-Britannique Sous les normales. Au-dessus des normales, sauf pour le nord qui sera près des normales. Alberta Sous les normales. Au-dessus des normales, sauf pour le nord qui sera près des normales. Saskatchewan Sous les normales. Près des normales, sauf pour le sud-ouest qui sera au-dessus des normales. Manitoba Sous les normales. Près des normales. Ontario Sous les normales pour l'ouest.

Au-dessus des normales pour le sud et l'est. Près des normales pour centre. Au-dessus des normales, sauf pour le nord et l'ouest qui seront près des normales. Québec Au-dessus des normales, sauf pour le centre nord qui sera près des normales et l'extrême nord qui sera sous les normales. Au-dessus des normales, sauf pour le centre et le nord de la province qui seront près des normales. Maritimes, Terre-Neuve-et-Labrador Au-dessus des normales, sauf pour T.-N.-L. qui sera près des normales et pour le nord du Labrador qui sera sous les normales. Au-dessus des normales, sauf pour T.-N.-L. qui sera près des normales. Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut Sous les normales, sauf pour l'est du Nunavut qui sera près des normales. Près des normales.

Les prévisions complètes pour l'hiver, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux sont disponibles sur www.meteomedia.com/hiver .

