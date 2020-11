Omnimed : plus moderne, plus lisible, plus navigable





COOKSHIRE-EATON, QC, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Omnimed, c'est la technologie que les médecins, les infirmières et infirmiers ainsi que les équipes soignantes utilisent pour fournir des soins virtuels ou en personne tous les jours au Québec. Le dossier médical électronique (DME) revoit son image de marque avec un visuel plus moderne et défini, et une expérience plus fluide.

Pour les patientes et patients, c'est également le lancement des premières fonctionnalités qui leur permettront d'avoir un canal privilégié avec leur équipe de soins. L'entreprise a cru bon profiter du lancement du portail patient destiné à la patientèle québécoise pour promouvoir ses nouvelles couleurs qui se veulent plus accueillantes et plus adaptées à sa mission centrée sur l'humain. Avec plus de 15 000 rendez-vous médicaux gérés dans Omnimed chaque jour, plus de 2 000 000 de patients actifs sont susceptibles d'interagir avec le portail annuellement.

« 2020 a permis de mettre en lumière le travail acharné de nos héros de la santé pendant la pandémie. Nous souhaitons leur faire un cadeau avant Noël en leur livrant un environnement plus agréable, car ils y passent un temps considérable quotidiennement. Le portail patient leur permettra un meilleur contact et une collaboration plus serrée avec leur patientèle. Omnimed accompagne chaque jour le personnel du milieu de la santé dans ses activités professionnelles, et nous voulons que chacun trouve une satisfaction à utiliser nos plateformes. Avec les patientes et les patients qui auront accès au portail, c'était naturel pour nous de revoir notre image et de l'adapter à la réalité numérique d'aujourd'hui », explique Xavier Boilard, PDG.

Inspirés par la mission principale de l'entreprise d'améliorer les soins de santé au Québec, les changements apportés transparaissent dans le logo simplifié, dans la typographie plus ronde et douce ainsi que dans les couleurs énergiques et contrastées.

À propos d'Omnimed

Omnimed, entreprise familiale de l'Estrie créée en 1984 par un médecin pour améliorer les soins, est pionnière dans le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) au Québec. Sans perdre de vue le caractère humain et la proximité avec ses clients, Omnimed s'appuie sur la 2e génération de la famille Boilard pour fournir une approche plus agile, plus inclusive, et à l'écoute de la réalité d'aujourd'hui. Un seul dossier par patient, peu importe le professionnel de la santé consulté, disponible sur un nuage privé 100 % conçu au Québec, par des ingénieurs du Québec. Omnimed se distingue par ses partenariats ciblés, par la collaboration interprofessionnelle, par ses domaines de données structurées pour la recherche sur l'amélioration et l'optimisation des processus et des parcours de soins du patient ainsi que par son équipe sympathique et sa culture d'entreprise moderne. www.omnimed.com

SOURCE Omnimed

Communiqué envoyé le 27 novembre 2020 à 08:15 et diffusé par :